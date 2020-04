Carmelo Anthony se souvient de sa première interaction avec Kobe Bryant

L’une des plus grandes contributions de Kobe Bryant au jeu de basket-ball a été sa capacité à inspirer la prochaine génération de grands joueurs.

Cependant, Bryant a pu le faire pour des joueurs qui n’étaient pas beaucoup plus jeunes que lui, y compris le célèbre groupe d’amis de LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul et Dwyane Wade.

Ces quatre, communément appelés «bateau banane», ont tous été inspirés ou modifiés par Bryant à un moment ou à un autre, en particulier lorsque les quatre sont entrés en collision avec lui aux Jeux olympiques de 2008 dans le cadre de l’équipe de rachat. Bryant était à l’apogée de ses pouvoirs en 2008 et était le leader d’une équipe médaillée d’or comprenant James, Anthony, Paul et Wade.

Tout en se souvenant de Bryant sur un Instagram Live avec Wade, Anthony a récemment parlé de l’une de ses premières interactions avec Bryant, selon Joshua Espinoza de Complex:

«Il est difficile de parler aux gens lorsque vous entrez sur le terrain, car vous ne savez pas quelle est leur mentalité. Ils pourraient vous doubler, non? Ils pourraient même ne rien vous dire. Ils pourraient ne pas vous serrer la main », a déclaré Anthony. «Alors, Kob arrive sur le terrain – me donne du dap, je lui donne du dap. Donc, tout au long du match, il me dit de la merde, comme: “Oh ouais, on va te laisser partir maintenant, jusqu’au quatrième trimestre. Je vais te garder au quatrième quart. “

Anthony a continué à parler de Bryant après le match et de la conversation qu’ils avaient eue à propos de gagner son respect lorsque le buzzer a retenti:

“Après le match, il est venu vers moi et il m’a dit:” Tu as mon respect “, a déclaré Anthony. “Je me demande” De quoi parlez-vous? ” Nous devons jouer pour votre respect? »… [Bryant] était comme, “Non, tu n’as pas reculé … Je voulais voir si tu allais résister à l’épreuve du temps” … mais pour qu’il me couronne presque … C’est mon histoire. Je ne savais pas que j’étais testé par lui, mais je l’étais et je réussissais le test sans même le savoir. “

C’était le type de mentalité que Bryant avait en tant que joueur et personne et d’où venait le personnage de Black Mamba. Bryant a eu un impact énorme sur Anthony, car les deux se sont affrontés plusieurs fois au fil des ans et se sont toujours donné le meilleur match.

Bien qu’il ne soit plus là, Bryant continuera sans aucun doute à inspirer des générations de joueurs de la NBA à travers des histoires comme celle-ci qui sont transmises.