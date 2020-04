Carmen Electra: “J’ai couché avec Denis Rodman partout”

Deux âmes libres, incontrôlables, chaotiques, brillantes et désastreuses. L’idylle amoureuse de Carmen Electra et Denis Rodman supposait l’union de deux personnalités excentriques et complexes qui alimentaient la couche papier de l’époque à l’infini et que le documentaire “La dernière danse” Reprenons avec des épisodes incroyables. Dans le quatrième épisode de la série, il a été appris que l’actrice et le mannequin avaient accompagné Rodman dans ses 48 heures les plus folles au milieu de la saison 1997/98, se cachant finalement derrière la porte de la pièce où Michael Jordan s’est rendu. cherchez votre partenaire. Mais il y a bien plus. Dans une interview pour le LA Times, Carmen révèle des questions intéressantes sur sa relation avec le centre mythique.

27/04/2020 04:04

Le pivot des Bulls de 1997/98 raconte un épisode incroyable au milieu de la saison, après avoir obtenu la permission de son entraîneur pour le faire.

-Le côté le plus sensible de Rodman. “Voir à nouveau Denis sur le terrain m’a fait pleurer”, a expliqué une femme dont le mariage avec Rodman a duré moins d’un an et qui a été arrêtée avec le joueur en 1999, alors qu’ils avaient déjà divorcé, suite à une altercation dans un hôtel. de Miami Beach. “Certainement, tout cela a été très intense, mais je ne le regrette pas du tout. Il a toujours dit que personne ne le comprenait, que personne ne voyait au-delà de son apparence et de ses actions. C’est une personne très sensible. Au-delà de sa version fête, il a eu des moments très romantique, mais sur le terrain, il était un sauvage “, se souvient Carmen.

-Ses excès avec Denis. “Quand il a eu quelque chose à célébrer, il l’a fait de façon importante. Nous avons bu sans arrêt, nous sommes allés dans des clubs de strip-tease ensemble, beaucoup de gens nous ont suivis. Je ne savais pas que ce jour-là à Las Vegas Jordan était si bouleversé. Los Angeles. Peu de temps après, il m’a invité à regarder un match des Bulls, ce fut une expérience incroyable. Nous sommes tombés amoureux tout de suite. Il a toujours voulu que j’aille avec lui, partout. Il a beaucoup pleuré parce qu’il se sentait seul, perdu. Nous nous sommes réfugiés dans le un autre, mais aussi dans la boisson “, admet-il. “Il y a eu des moments où il était incontrôlable, nous avons essayé de le sortir de cette obscurité, mais il n’y avait aucun moyen. Il a rendu les choses très difficiles avec son comportement.”

-Épisode sexuel chez Bulls. “Un jour, il m’a dit qu’il avait une surprise pour moi. Il m’a bandé les yeux et quand il a enlevé le bandeau, nous étions au centre du terrain d’entraînement de l’équipe. Nous étions comme deux petits garçons de joie, mangeant des glaces et parlant. Soudain, Nous avons commencé à avoir des relations sexuelles. OMG! Je pense que nous l’avons fait partout. Gym, salle de physiothérapie et, évidemment, sur le terrain. Je ne pense pas qu’il ait travaillé aussi dur dans sa vie que ce jour-là “, rit-elle.

-Copper à la saison et sentiments envers cette saison. “Le sixième ring était fou. Je me souviens avoir été emmené dans les vestiaires, j’ai célébré avec toute l’équipe, Michael débouchait le champagne, c’était toute la joie. J’ai été honoré d’avoir le droit d’en faire partie et je me sens chanceux d’avoir pu le regarder jouer cette équipe. Il n’y aura jamais rien de tel, ce moment était inoubliable “, souligne un Carmen Electra qui entretient un accord cordial avec Denis Rodman. “Nous avons le même agent, nous en avons parlé à un moment donné, il est tout aussi doux et aimant”, a-t-il déclaré.

