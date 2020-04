Carmen Electra sur le fait d’être la copine de Dennis Rodman

Carmen Electra était l’une des plus grandes célébrités des États-Unis dans les années 90. Elle et l’attaquant des Chicago Bulls Dennis Rodman sont sortis pendant quelques années dans une relation très publique.

Electra a figuré dans les épisodes de The Last Dance de dimanche, et l’actrice / mannequin / chanteuse de 48 ans a admis que sortir avec Rodman – malgré son plaisir – posait définitivement ses propres risques.

«C’était un risque professionnel d’être la petite amie de Dennis.» Carmen Electra pic.twitter.com/w6oaC7mftW – ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 27 avril 2020

Dennis Rodman et Electra sont sortis pendant un certain temps à la fin des années 90. En fait, ils se sont mariés pendant une très courte période. Bref, nous entendons neuf jours. Les deux hommes se sont mariés à Las Vegas en novembre 1998, et un peu plus d’une semaine plus tard, Rodman a demandé l’annulation. Electra a révélé plus tard qu’elle traversait une période difficile à ce moment-là, ayant perdu sa mère et sa sœur plus tôt dans l’année. Elle a admis que leur décision de se marier était sur un coup de tête et que, avec le recul, cela ne s’est pas avéré être la meilleure chose à faire.

Pour Rodman, cette tournure inhabituelle des événements s’est produite lors de sa dernière saison avec les Bulls. Encore une fois, vous ne pouvez pas vraiment dire ce qui est inhabituel en ce qui concerne Rodman, donc c’était probablement juste pour lui à ce moment-là. Bien qu’il soit l’une de ses nombreuses distractions hors du terrain à l’époque (y compris un relais de lutte professionnelle), cela ne semble pas avoir eu d’effet sur le basket-ball de Rodman, car il a continué à aider les Bulls à remporter leur sixième titre NBA en 1997. -98 saison, et le cinquième de sa carrière.