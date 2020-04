Carole Baskin de «Tiger King» est la méchante dont un monde sans sport a besoin en ce moment

Mettons quelque chose de côté: il n’y a personne, et je veux dire personne pour qui vous devriez enraciner dans Tiger King. C’est une collection de gens terribles, faisant des choses horribles, dans un microcosme qui existait en quelque sorte sous notre nez au 21e siècle et non un livre d’histoire archaïque.

Les méchants sont uniques dans leur capacité à exister sans héros. Un héros a besoin d’une grande force pour lutter contre, mais un méchant – ils peuvent simplement agir d’une manière que nous trouvons répréhensible. Bien sûr, c’est agréable de rechercher le bon gars, mais nous avons tous une capacité inhérente à utiliser notre expérience et notre moralité pour identifier un méchant. Carole Baskin est cette méchante, celle dont nous avions désespérément besoin à un moment où le sport ne pouvait pas nous en fournir un.

Tiger King était une longue session de schadenfreude multi-épisodes. Si vous avez tiré quelque chose, c’est la destruction de toutes les personnes présentées dans le documentaire, ou peut-être l’espoir d’un astéroïde percutant une planète sans espoir qui a permis à des gens comme celui-ci de grandir et de s’envenimer. Cependant, à l’intérieur du spectacle lui-même existait une taxonomie de gens répréhensibles, dont beaucoup étaient prêts à admettre au moins certains de leurs défauts.

Ensuite, il y a Baskin. Perfect Baskin, saluant ses «chats et chatons cool» depuis une chaise de bureau ou un vélo ou n’importe où ailleurs, elle a accès à une webcam. Baskin à la voix douce, drapée d’un imprimé animal ébloui, adorant son mari milquetoast et leurs photos de mariage inquiétantes.

Il n’a pas fallu longtemps pour que le sous-récit de Tiger King soit dévoilé. La personne que nous présumions être la victime était un loup déguisé en tigre.

Baskin s’est avérée être une si bonne méchante parce que c’est une femme qui, à première vue, semblait être un parangon de la vertu qui défend le sort des tigres maltraités et maltraités, mais qui, en fin de compte, n’était pas si différent de ceux elle a revendiqué comme ennemis. C’est Harvey Dent de Batman qui a dit: «Soit tu meurs en héros, soit tu vis assez longtemps pour te voir devenir le méchant», et selon cette norme, Baskin est immortel.

C’est ce qui fait un grand méchant du sport. Ce n’est pas suffisant d’être simplement le méchant. Il ne s’agit pas de photos bon marché ou de coups bas. Celles-ci sont vite oubliées. Il s’agit de vous présenter publiquement comme une personne qui mérite de gagner, tout en affûtant votre couteau et en cherchant la prochaine victime à poignarder dans le dos lorsque les lumières sont éteintes.

Baskin est les New England Patriots. Et c’est pourquoi elle est universellement vilipendée.

Dans Tiger King, on a l’impression qu’elle est intouchable. Chaque coupure va son chemin. En dirigeant un organisme à but non lucratif, elle peut légalement gérer un groupe de bénévoles de type culte qui font ses enchères tout en adorant le sol sur lequel elle marche.

Les règles de la société et du droit ne semblent pas s’appliquer à Baskin, et c’est avant même que nous entrions dans la spéculation (non étayée) selon laquelle elle aurait pu nourrir son défunt mari avec ses tigres et aurait organisé un plan pour s’assurer qu’elle était la seule héritière à sa fortune.

Être vraiment un grand méchant ne consiste pas seulement à commettre des crimes, mais à s’en tirer avec eux et à inciter les gens à se coiffer devant l’injustice grandiose de tout cela.

C’est pourquoi tout le monde en dehors de la Nouvelle-Angleterre déteste les Patriots. Non pas parce que, comme le supposent leurs fans, nous les détestons parce que nous ne le sommes pas, mais à cause du sentiment omniprésent et incontournable qu’ils ne peuvent pas être renversés de leur trône. Il y a une acceptation générale que les Patriots peuvent tout faire pour renverser les règles et la décence commune, en se débattant avec des gifles au poignet lorsque leurs irrégularités sont trop effrontées pour être ignorées, tout en trouvant un moyen de s’améliorer constamment dans une ligue où la cohérence est impossible à réaliser.

Qu’est-ce que les maillots des Patriotes et les leggings à imprimé léopard de Baskin ont en commun? Les deux servent d’armure impénétrable leur permettant de vivre et de gouverner avec une relative facilité,

Il est bien sûr utile que Tiger King dépeigne son histoire bizarre comme celle de l’opprimé contre le conquérant, bien que les deux personnages principaux soient intrinsèquement vils. S’il y avait un Super Bowl de cultes à front de tigre, chaque année serait Baskin vs Joe Exotic. Un jeu que personne ne veut regarder, mais un jeu dont personne ne peut détourner le regard.

Nous avons besoin de ce méchant en ce moment. Nous en avons tellement besoin. Nous en avons besoin plus que nous n’avons jamais voulu l’admettre, et surtout maintenant. Après tout, il est plus facile – et plus sain – de détester une équipe de football ou un chef de file du culte des tigres dans un documentaire que de diriger notre frustration vers les gens que nous connaissons réellement.

Le phénomène de Tiger King n’est pas une histoire seule, mais une question de temps. Il est arrivé alors que nous n’avions rien de mieux à faire que de regarder. Il nous a connectés pendant une période d’isolement. Il a fait ce que les sports font toujours: Donnez-nous une évasion, ne serait-ce qu’un instant, avec des lignes de bataille clairement dessinées séparant Team Carole et Team Joe. À certains égards, nous devons tous remercier Baskin de nous avoir distraits afin que nous puissions nous unir contre un ennemi commun.

Donc, jusqu’à ce que le sport soit de retour et que nous puissions continuer notre vie, restez durs, cool chats et chatons. Protégez-vous, faites des choix judicieux et ne prévoyez pas d’aller au Costa Rica.

Je détesterais vous voir enduit d’huile de sardine et jeté dans un hachoir à viande.