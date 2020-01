Caron Butler défend la décision de Kyrie Irving de commenter la formation des Nets

Même si Kyrie Irving a déjà dit qu’il aurait pu énumérer plus de noms lorsqu’il a choisi les joueurs actuellement sur la liste des Nets qui font partie de la solution à l’avenir, l’ancien joueur de la NBA devenu analyste Caron Butler pense que le meneur de Brooklyn a dit tous les noms il le voulait.

Mais le double All-Star ne s’oppose pas à ce qu’Irving exprime cette opinion, malgré ce que certains de ses camarades retraités de la NBA ont dit. Cela ne veut pas dire que Butler pense qu’Irving a la bonne approche lorsqu’il s’agit d’améliorer les choses à Brooklyn, il pense simplement que le meneur devrait pouvoir dire «sa vérité», comme il l’a expliqué lors de sa récente apparition sur «Scal and Pals “:

C’est mon truc – et c’est une ligne mince, maintenant que je suis de ce côté-ci du terrain de jeu – c’est comme, nous voulons des octets sonores et nous voulons que les gars soient honnêtes. Mais quand les gars sont honnêtes, nous n’aimons pas leur honnêteté. Par exemple, qu’est-ce qui ne va pas quand il dit sa vérité et qu’il est complètement honnête, et tout d’un coup, nous critiquons son honnêteté. Comme tout autre individu, nous avons l’équité en sueur dans ce jeu, et nous faisons des commentaires sur les choses que nous voyons de notre point de vue. Et il vous donne une évaluation de son point de vue.

Butler a poursuivi:

Maintenant, le moment était probablement écoulé, mais c’est toujours une perspective honnête de son évaluation. C’est un champion, c’est un All-Star perpétuel et oui, il a eu toutes sortes d’autres choses qui se sont passées, que ce soit à Boston ou la façon dont il a quitté Cleveland ou quoi que ce soit. Et il pourrait ne pas être le favori des fans ou avoir le soutien du récit qui a été créé autour de lui. Cependant, il est toujours honnête. Et, regardez, je le respecte. Je ne suis pas d’accord avec certaines des façons dont il gère cette affaire, mais honnêtement, vous obtiendrez son honnêteté à cent pour cent du temps. Nous n’aimons peut-être pas cela, mais vous devez le respecter.

Quant aux pièces exactes que les Nets ajouteront, Butler ne connaît pas de noms spécifiques, mais il pense qu’Irving et Kevin Durant savent déjà qui ils veulent:

C’est déjà écrit. … Ces gars savent déjà avec qui ils veulent jouer. Et quand ils disent les cinq noms, cela signifie que les autres gars ont de la chance à l’avenir.

Si Butler a raison, cela signifierait que les jours de Joe Harris, de Taurean Prince et de Jarrett Allen à Brooklyn sont comptés.

