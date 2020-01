Carsen Edwards en compte 33, Tacko Fall double-double pour Red Claws

Le trio de joueurs des Boston Celtics à l’origine d’une grande partie du succès des Maine Red Claws cette saison n’est peut-être pas reparti vendredi, mais il y avait encore des signes prometteurs.

The Claws a lâché un match contre les Long Island Nets (l’affilié de la G League du club éponyme de Brooklyn) 111-102 sur la route, mais la recrue des Celtics Carsen Edwards semble avoir secoué le funk après son match depuis le début d’une saison maintenant à moitié plus de.

Tirant 11 sur 27 et 4 sur 9 depuis le plus profond, le produit Purdue a accumulé 33 points, abattu 7 planches et a eu 3 interceptions, un pas en avant majeur pour un joueur que Boston prévoit probablement de fournir un certain score de profondeur en fin de saison.

Il ne suffisait pas de repartir avec la victoire, mais ses coéquipiers du Celtic ont également enregistré des chiffres solides dans la défaite.

Le favori des fans, Tacko Fall, a enregistré un autre double-double avec 16 points, 14 rebonds et 2 blocs, tandis que le général à deux voies Tremont Waters a enregistré 10 points, 6 planches, 4 aides et 2 interceptions.

Bien que la nuit relativement basse pour Waters n’ait pas aidé l’affilié de la Ligue de Boston à remporter la victoire, il est probablement déraisonnable de s’attendre à ce qu’il domine chaque soir.

Nourrir la main chaude d’Edwards était la bonne chose à faire, car ce sont les fautes défensives tardives qui ont finalement coûté la victoire au Maine et remettre l’ancien chaudronnier sur la bonne voie est de bon augure, en supposant que cela colle.

