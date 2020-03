Carter: “Ce serait une étrange façon de dire au revoir à ma carrière”

Vince Carter Je n’aurais jamais pu imaginer que je devrais dire au revoir au passe-temps et au NBA à titre préventif, sans savoir si les 15 matchs restants pour les Hawks d’Atlanta à jouer d’ici la fin de la saison peuvent être joués en raison du coronavirus. L’attaquant mythique a décidé d’adopter une attitude qui pourrait être interprétée comme un adieu et lors d’une conférence de presse, il a reconnu avoir des sentiments étranges. “Ce fut une nuit vraiment étrange, mais je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont rendu possible ce voyage de 22 ans en NBA. Si c’est la fin, je remercie tout le monde pour l’amour du sport et le soutien pendant tant d’années”, a-t-il déclaré. .

“C’est une façon étrange de dire que j’appelle ça une carrière.”

Vince Carter réfléchit à ce qui aurait pu être son dernier match NBA. pic.twitter.com/VcWlKdQAgV

– Rapport Bleacher (@BleacherReport) 12 mars 2020

Une telle nuit bizarre, mais je suis vraiment reconnaissant pour chaque personne au cours de ce voyage de 22 ans.

Si c’est vraiment ça, je remercie tout le monde pour votre amour et votre soutien pour toutes ces années.

B E Z✌–

– Vince Carter (@ mrvincecarter15) 12 mars 2020

.