Cayleigh Griffin sur sa première saison avec les Rockets

Cayleigh Griffin, journaliste à la cour des Rockets sur les émissions AT&T SportsNet Southwest, a rejoint mardi le podcast RocketsWire Extra pour interrompre sa première saison à Houston.

Le réseau est le partenaire de télévision local de Houston pour 70 matchs de la NBA en saison régulière et pendant le premier tour des séries éliminatoires.

Dans son rôle, Griffin travaille avec le diffuseur play-by-play Bill Worrell et l’analyste Matt Bullard sur les émissions à domicile, et avec le diffuseur play-by-play Craig Ackerman et Bullard sur les émissions routières.

Les sujets abordés dans le podcast de mardi incluent les informations de Griffin sur l’équipe et sa saison à ce jour; la vie à l’ère de l’éloignement social; les initiatives de son réseau pour fournir des divertissements Rockets pendant la pause COVID-19; et l’enthousiasme unique qu’elle apporte à son rôle.

L’épisode explore également le lien entre Griffin et la journaliste de terrain des Houston Astros Julia Morales, que Griffin reconnaît comme un mentor clé.

En supposant que la Major League Baseball soit en mesure de commencer sa saison 2020, Griffin assumera également des fonctions d’hébergement occasionnelles avant et après la partie pour les émissions d’Astros (qui se produisent principalement pendant l’intersaison de la NBA).

Griffin est arrivée à AT&T SportsNet à Houston après avoir travaillé pour FOX Sports Southwest et FOX Sports Ohio, où elle a travaillé comme journaliste et hôte pour les San Antonio Spurs et les Cleveland Cavaliers.

