Ce chat vaut livre pour livre le meilleur gardien de but du monde

Il y a plusieurs années, Internet est tombé amoureux (ou quel que soit l’équivalent Internet de l’amour – Memefatuation? Aspiration virale? Mais je m’égare.) Avec Purin le gardien beagle. Et ne vous méprenez pas: Purin était un très bon chien qui figurait dans de très bonnes vidéos. Mais ce chat gardien de but lui donne un coup de pied absolu, comme Lee Cattermole qui part à deux pattes avec un retraité sans méfiance.

Les chiens peuvent, en général, être plus doux et plus désireux de plaire que les chats, mais je pense que nous pouvons confortablement dire que les chats sont clairement gagnants en termes de style. Purin a les bases d’être un gardien de but vers le bas. Tenez-vous devant le but, attrapez le ballon. Elle est patte et sans flashy. Mais honnêtement, vis non flashy.

Se cache-t-il hors de vue avant de clignoter et de repousser le ballon avec mépris pour garder la forme idéale? Ce n’est pas. Est-ce beaucoup plus frais que d’être calme et solide? Oui. Lorsque nous regardons le sport, nous ne recherchons pas seulement l’efficacité brute ou la perfection technique, bien que j’admire et apprécie certainement ces qualités. Nous recherchons également du divertissement.

Il y a une raison, par exemple, qu’on se souvienne d’un match amical entre l’Angleterre et la Colombie en 1995, et ce n’est pas à cause de la forme parfaite de René Higuita:

Est-ce que cela rend une sauvegarde plus facile beaucoup plus difficile qu’elle ne devrait l’être? Oui. Est-ce courtiser la calamité? Absolument. C’est cool comme putain? Oui, et c’est la clé de toute cette entreprise. (Si vous souhaitez voir plus de Higuita, voici une vidéo plus longue.) Le chat gardien est un chat d’exposition et comprend instinctivement le besoin de se divertir.

Alors que Purin était une servante attachante du sport, reflétant des années de compréhension et d’entraîneur, elle ne pouvait que refléter la lumière du football. Le chat gardien de but, quant à lui, est une star à part entière.