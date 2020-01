Ce coup de bols est tellement ridicule qu’il vous fera apprécier les bols

Le bowling, la pelouse ou le indoor est un sport largement sous-estimé aux États-Unis. Une partie de bowling, deux parties de curling ou de pétanque, elle a plus de popularité au Royaume-Uni et en Australie que de ce côté de l’étang. Cela dit, quand il y a un moment comme celui-ci, il mérite d’être apprécié.

Un bol par nature est un objet très étrange. C’est comme si quelqu’un appuyait sur une sphère pour qu’elle soit toujours ronde, mais a deux côtés distinctement plats pour qu’elle puisse s’installer après avoir roulé jusqu’à l’arrêt. Cela permet des moments très étranges, comme celui-ci. Face à une situation apparemment impossible, Nick Brett de l’Angleterre a été informé par son partenaire Greg Harlow qu’il y avait “environ six pouces” d’espace libre pour lui de faire un tir.

Cela a suscité des rires d’une foule qui ne pensait pas qu’il était à distance possible pour le lanceur de faire le coup. Rapidement, il fit taire la foule avec un tir lent et incurvé qui serra parfaitement entre les deux balles au repos et caressa le cric à la perfection.

Les bols sont assez bons.