Ce dont la NBA a besoin pour la saison pour revenir de la suspension de coronavirus

La NBA est au centre de la pandémie de coronavirus depuis que le virus est arrivé aux États-Unis. Le centre de l’Utah Jazz Rudy Gobert a été la première célébrité à contracter le virus sur le sol américain, ce qui a entraîné l’annulation brutale d’un match qui devait débuter à Oklahoma City et la suspension de la saison qui a suivi. Dans les jours qui ont suivi, toutes les autres ligues sportives ont annulé ou reporté le jeu, de March Madness aux Masters jusqu’au début de la saison MLB.

Gobert a été testé positif pour le virus le 11 mars et le sport et une grande partie de la société ont été bloqués depuis. Alors que le calendrier est repoussé au mois d’avril, la plupart des États ont mis en place des «abris sur place» qui ont interdit toute sorte de rassemblements publics. Les bars et restaurants sont fermés, les voyages en avion sont minimes et la «distanciation sociale» est devenue le mot à la mode de l’année.

La NBA, dirigée par le commissaire Adam Silver, n’a toujours pas perdu espoir de reprendre la saison. La ligue surveille de près l’Association chinoise de basket-ball, qui devrait revenir cette semaine avant d’être retardée d’un mois. Le basket-ball peut également s’inspirer de la Major League Baseball, qui a divulgué un plan extrêmement ambitieux pour commencer la saison qui semble fournir plus de questions que de réponses.

Quand la NBA reviendra-t-elle? Que doit-il se passer avant qu’il ne se produise?

Ce sont les conditions qui doivent exister pour que le basket-ball revienne, chaque fois que cela se produit.

1. La disponibilité des tests de réponse rapide

Avant que la NBA ne revienne, elle doit savoir lequel de ses joueurs a le virus et serait capable de le propager. La ligue étudie la disponibilité et la viabilité des tests de réponse rapide, selon ESPN, ce qui serait une première étape importante vers le retour au jeu.

Est-il réaliste ou éthique pour la ligue de se procurer le nombre de tests de réponse rapide qui seraient nécessaires pour reprendre le jeu? Il reste une pénurie de tests Covid-19 à travers le pays, des centaines de milliers de personnes se voient refuser un test ou sont sur une liste d’attente pour en obtenir un. Jusqu’à présent, le temps nécessaire pour obtenir les résultats des tests a généralement varié de plusieurs heures (dans le meilleur des cas), jusqu’à une semaine, voire plusieurs semaines.

Il y a déjà eu une consternation à propos des riches franchises NBA poussées au premier rang pour les tests pendant que les gens ordinaires attendent. Comment les Américains réagiraient-ils si la NBA subissait soudainement des centaines ou des milliers de tests de réponse rapide alors que la majeure partie du pays attend d’être testée?

Les tests de réponse rapide sont un point de départ logique pour un retour au jeu, idéalement soutenu par des tests de masse mis à la disposition du public. La NBA peut-elle vraiment s’en sortir assez rapidement pour sauver la saison?

2. Un emplacement central pour héberger tout le monde pour la «bulle» de la NBA

Si le basket revient cette saison, cela n’impliquera probablement pas les équipes qui se déplacent de ville en ville pour jouer à des matchs. Au lieu de cela, la NBA choisirait une ou deux villes hôtes, où les équipes seraient séquestrées et joueraient leurs matchs jusqu’à la fin de la saison. Cela est similaire à l’idée lancée par la MLB, qui obligerait les 30 équipes à rester en Arizona et à jouer à des matchs dans des stades vides pour le reste de la saison.

La NBA aurait déjà discuté des villes qui pourraient accueillir sa bulle. Las Vegas a été mentionnée et semble être un choix logique compte tenu de son abondance d’hôtels et de plusieurs arénas de basket-ball qui sont utilisés chaque année pour accueillir la ligue d’été. Les Bahamas et Atlantic City ont également été mentionnées comme villes hôtes possibles.

Déterminer la logistique de l’endroit où héberger une bulle NBA va être une tâche gigantesque. Même alors, que penseraient les joueurs de la NBA d’être isolés de leurs familles jusqu’à la fin de la saison? Que se passe-t-il si le virus émerge à l’intérieur de la bulle?

Mettre l’intégralité du personnel essentiel de la NBA dans un ou deux endroits pour jouer à des jeux dans des arènes vides peut sembler une bonne idée en théorie, mais cela va être un cauchemar de réussir.

3. Accord sur le format de la saison

La saison NBA devrait durer 82 matchs. Jusqu’à présent, la plupart des équipes ont joué environ 65 matchs. La ligue pourrait-elle reprendre la saison régulière si elle recommençait? Sauterait-il directement aux séries éliminatoires? Le format des éliminatoires serait-il le même?

Pour remporter le championnat NBA, une équipe doit gagner quatre séries parmi les sept meilleures. Les éliminatoires se déroulent généralement de la mi-avril à la mi-juin. Si le même format est conservé, comment cela affecterait-il la libre agence, le repêchage et le début de la saison prochaine? Si la ligue adopte un format de séries éliminatoires tronqué, à quoi cela ressemblerait-il?

Il y a tellement d’idées différentes sur la façon dont la ligue pourrait couronner un champion. Peut-être que les rondes éliminatoires pourraient être raccourcies en séries des cinq meilleures. Le gardien des Brooklyn Nets, Spencer Dinwiddie, a organisé un tournoi de 28 équipes avec un tour de jeu pour les deux derniers têtes de série. Peut-être que la ligue peut simplement envoyer les quatre meilleures équipes de chaque conférence dans un format de séries éliminatoires abrégé afin de pouvoir couronner un champion.

La conclusion d’un accord sur un format – qu’il s’agisse de la fin de la saison régulière ou des séries éliminatoires – sera un autre gros obstacle.

4. Que se passe-t-il si un joueur contracte le virus?

Voici une hypothèse: disons que la NBA redémarre la saison uniquement pour que LeBron James soit positif pour Covid-19. La façon dont les choses en découlent serait un sujet de débat.

Les Lakers joueraient-ils sans James jusqu’à ce qu’il soit négatif pour le virus? Et si d’autres coéquipiers sont touchés? Serait-il vraiment juste de couronner un champion cette saison si un joueur clé ou plusieurs joueurs étaient incapables de rivaliser parce qu’ils avaient attrapé le virus?

Tout cela devrait être convenu au préalable par les gouverneurs de la ligue et l’association des joueurs. Ce qui nous amène à …

5. Adhésion de toutes les personnes impliquées sur la suite des événements

Il y a beaucoup de partis différents avec un siège à la table quand il s’agit de déterminer comment la NBA procède d’ici. Les gouverneurs de la NBA doivent élaborer un plan approuvé par l’association des joueurs et les partenaires de diffusion de la ligue. Il y a tellement de partis avec des priorités différentes que se réunir pour relancer la saison donne l’impression que cela va prendre un miracle pour se retirer.

Comment cela affecterait-il le plafond salarial? Qu’arriverait-il au début de la saison prochaine? Comment le calendrier intersaison changerait-il? Conclure un accord pour toutes les pièces mobiles ne sera pas facile.

La NBA explore toutes les pistes pour ramener le basket cette saison et couronner un champion. Il ne perd pas encore espoir. Mais à ce stade, même les meilleurs scénarios se sentent comme un rêve tarte au ciel de se réunir assez rapidement pour donner aux équipes une intersaison et du temps pour se préparer pour l’année prochaine.

Si la NBA finit par revenir, elle aura tellement d’obstacles à franchir.