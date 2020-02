Ce fut le discours émotionnel de Pau Gasol par Bryant dans le All Star

Pau Gasol a assumé une tâche très difficile pour lui dans le cadre du All Star Weekend à Chicago. Le catalan a été chargé de prononcer le discours de présentation du Rising Stars Challenge à côté de la légende du WNBÀ Sue Bird et a dédié ses mots à son “frère aîné“Kobe Bryant, décédé avec sa fille et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère, ainsi que David Stern, décédé le 1er janvier.

“Nous sommes ravis de la chance d’être à Chicago. Nous ne pouvons pas attendre que ce week-end commence, mais nous ne pouvons pas le faire sans nous souvenir de David Stern et de mon grand ami Kobe Bryant et de sa fille Gigi”, a Pau Gasol qui avait du mal à donner une continuité à ses paroles, saisi par l’émotion.

Le pivot de Sant Boi, double champion de la NBA avec les Lakers, a rappelé que “Kobe disait que vous devez toujours faire des choses épiques, alors organisons un week-end épique en son honneur. Ces jours-ci, nous devons contribuer à son héritage.” , il a demandé.

