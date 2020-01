Ce jeu est bonkers, même si vous ne comprenez pas le cricket

Un jeu incroyable transcende si vous savez ou non ce qui se passe.

Maintenant, décomposons cela pour ceux qui ne comprennent pas le cricket. Le batteur néo-zélandais Beckham Wheeler-Greenall a laissé son pli (la ligne sur laquelle il se tient) pour tenter de frapper la balle. À ce stade, il peut être épuisé, c’est-à-dire lorsqu’un joueur défensif frappe les balles et sort.

Là où cela se déchaîne, ce sont les réflexes et les moyens du gardien de guichet Dane Schadendorf, qui a réalisé que Wheeler-Greenall avait laissé son pli et avait réussi non seulement à lancer la balle derrière son dos tout en tombant, mais à frapper les guichets et à le faire sortir.

Le cricket est vraiment un sport étonnant quand des choses comme ça se produisent et que vous vous devez de faire plus attention.