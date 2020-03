Ce jour-là, Boston bat les Heat, les Hawks, les Hornets et Houston

Ce jour-là, les Boston Celtics ont eu pas mal de succès contre les adversaires de la saison régulière depuis la saison où ils ont remporté la bannière 17.

Plus récemment, les Celtics ont battu le Miami Heat 101-96 le 19 mars 2014 alors que Boston entamait sa reconstruction pour de bon.

Un Heat de LeBron James-less a été surpris par la franchise du Massachusetts au TD Garden, les derniers héros du meneur Rajon Rondo et l’attaquant Jeff Green assurant la victoire.

James était assis à cause de spasmes au dos, mais cela devrait retirer de la victoire étant donné que Dwyane Wade et Chris Bosh ont joué une équipe de Celtics hors pair et ont perdu, emportés par 23 points d’Avery Bradley et 18 points de Brandon Bass.

Boston a également battu les Hawks d’Atlanta à cette date en 2012, remportant une victoire sur la route avec une course de 13-0 au quatrième trimestre propulsée par le tir de précision de Ray Allen.

Allen marquerait 19 points, tirant 4 sur 6 à partir de 3 points, et Kevin Garnett a ajouté 16 points et 8 rebonds.

“Nous aurions pu facilement être battus ce soir”, a déclaré Allen via l’Associated Press. “Nous avons pris leur coup et nous avons contre-frappé.”

Les Celtics ont grincé par les Hornets de la Nouvelle-Orléans 89-85 sur la route à cette date en 2011, Allen fournissant une autre poussée tardive pour voler la victoire.

Le produit UConn a remporté la victoire avec des lancers francs dans les dernières secondes du match et a marqué 20 points dans la victoire. Centre Glen Davis – diplômé de LSU à proximité – a ajouté 20 points et 8 planches au banc.

Enfin, en 2010, Boston a volé un match sur la route contre les Houston Rockets 94-87, mettant fin à une séquence de 4 victoires consécutives pour Houston.

Paul Pierce a mené tous les marqueurs avec 26 points et 5 rebonds, et Allen a ajouté cinq points à 3 points en 8 tentatives pour enregistrer 19 points et 6 passes décisives pendant que KG a contribué 15 points et 8 planches.

.