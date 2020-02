Ce n’est pas la première fois que Kemba Walker se vide le genou – et ça va

Il est difficile de ne pas regarder en arrière la défaite de 114-112 contre les Lakers de Los Angeles dimanche et de se demander si les Celtics de Boston auraient balayé leurs rivaux de longue date si leur gardien de départ Kemba Walker avait été disponible.

Bien que la perte ne devrait pas trop affecter leur classement en séries éliminatoires dans l’Est, cela aurait été une fin que tous les fans des Celtics auraient particulièrement apprécié après la déclaration faite par la superstar en herbe Jayson Tatum au cours des deuxième et troisième trimestres du match.

Walker s’est assis à contrecœur pour le concours après une enflure au genou nécessitant un drainage et un tir anti-inflammatoire, peut-être aggravé par un relais prolongé dans le NBA All-Star Game 2020.

Aussi difficile que cela ait pu être pour les fans de Boston de regarder un match aussi serré, c’était encore plus difficile pour le produit UConn, qui s’est targué d’être là pour ses équipes tout au long de sa carrière de hooper.

L’entraîneur-chef de Boston, Brad Stevens, était optimiste quant au retour à l’action de Walker malgré son absence dans la défaite, cependant, donnant un ton positif aux perspectives de l’ancien Husky.

“Je pense qu’il s’améliore de jour en jour”, a déclaré Stevens via John Karalis de MassLive.

«Il a fait beaucoup de choses dans la salle de musculation et la salle d’entraînement hier et nous en avons parlé un peu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer mais en ce moment nous nous concentrons vraiment sur le fait qu’il se sente bien et le renforce. “

Walker a déjà souffert d’inconfort au genou malgré l’absence de problèmes structurels avec les Hornets de Charlotte, et a dû le vider aussi récemment qu’en 2016.

Les fans de Boston s’inquiètent actuellement de ce que cela signifie pour le général au sol des étoiles. Ils seront heureux d’apprendre que la dernière fois que cela s’est produit, Walker était absent pour un seul match.

Fait intéressant, alors comme maintenant, il semble y avoir un lien entre le jeu de minutes prolongées et le gonflement suffisant pour nécessiter un drainage.

Habitué à jouer de longues minutes comme la seule véritable option offensive de son équipe, Walker a déclaré à l’époque (gracieuseté du Bill Kriser de l’observateur de Charlotte) qu’il “avait joué à travers”, notant qu’il avait “joué tant de minutes et … Tant de matchs serrés, de prolongations, pendant cette période. »

Et tandis que les Hornets ont perdu le prochain match auquel le natif du Bronx a participé, il voulait en fait participer à la seule compétition qu’il avait ratée, le même jour où il avait vidé le liquide.

Il obtiendrait également son premier hochement de tête d’étoile la saison suivante.

Les fans des Celtics devraient donc se sentir un peu moins nerveux quant à l’avenir de leur meneur de jeu All-NBA – il est déjà venu ici et a atteint de nouveaux sommets avec des interventions moins prudentes.

Tant qu’il n’y a aucun signe de problèmes structurels et que le personnel médical donne le feu vert à Walker, il devrait être de retour sur le terrain dès qu’il se sent prêt, sachant qu’il a la confiance de son entraîneur et de sa franchise.

“S’ils me disent qu’il peut jouer, il joue.”, A proposé Stevens. “Sinon, nous leur faisons confiance et lui aussi – et nous continuons à partir de là.”

