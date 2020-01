Ce que Kobe Bryant aurait pu accomplir à la retraite

Nous n’allons jamais entendre le discours du Temple de la renommée. C’est dommage car Kobe Bryant aurait livré un chrono complet. Beaucoup de ces discours sont censés être jetables. Un athlète remercie sa famille, ses amis, son dieu et son agent, puis quitte la scène, parfois pour de bon.

Parfois, les discours sont vraiment mémorables. Michael Jordan est allé brûler de la terre sur la légion de critiques et de ennemis qui avaient apparemment occupé son esprit même lorsque ce nombre de sceptiques était à la fois petit et sans conséquence. Ce faisant, Jordan a choisi de rester dans les mémoires comme un homme beaucoup plus mesquin que la figure universellement aimée qu’il était à son apogée.

Comme Jordan, Kobe a joué le jeu avec une domination singulière qui ne se prêtait pas à se faire des amis avec ses ennemis. C’était une grande partie de son attrait pour un grand nombre de personnes, mais c’était l’attention au détail dans son métier, la quête sans fin de la perfection dans un sport imparfait qui résonnait encore plus. Ce n’était pas tellement Jordanien que c’était Kobe personnifié.

Nous ne saurons jamais avec certitude ce que Kobe aurait dit à Springfield. Mais voici une supposition: il aurait regardé en avant, pas en arrière, car pour Kobe, l’avenir était bien plus intéressant que le passé. C’est seulement l’une des façons dont il était infiniment complexe et convaincant.

Lorsqu’il a entamé sa tournée d’adieu de la dernière saison et s’est rendu accessible ville après ville, il a rarement fait le trafic dans une nostalgie bon marché. Il avait fait la paix avec la fin de sa carrière de basket-ball et avait en quelque sorte dépassé la rage de compétition qui avait alimenté sa carrière. Comme il l’a noté lors de sa dernière apparition au NBA All-Star Game à Toronto en 2016:

«Je profite vraiment de tout cela, d’être avec ces joueurs et de leur parler une fois de plus, de sortir et de pratiquer et de profiter de ce moment du jeu et de profiter de ce moment. Donc, la compétitivité en ce qui me concerne en essayant d’établir quelque chose ou de prouver quelque chose, c’est parti. ”

C’est une remarquable prise de conscience pour tout athlète, sans parler d’un tueur soi-disant dont le bord reposait sur une capacité à enterrer ses adversaires sous leurs propres faiblesses. Comme l’ancien lanceur Jim Bouton l’a écrit un jour: «Vous passez une bonne partie de votre vie à saisir une balle de baseball et à la fin, il s’avère que c’était l’inverse tout le temps.»

Non, Kobe n’était pas enraciné dans le passé et il ne lui permettrait pas de le définir. Avant même qu’il ne quitte physiquement le jeu, il semblait prêt à faire ce saut dans son esprit. C’est l’ironie des débats sans fin sur son héritage. Kobe s’est peut-être profondément soucié, mais il en a mis d’autres sur son mont. Rushmore et a déclaré que Jerry West était le plus grand Laker.

Bien qu’il ait une grande appréciation de l’histoire du jeu et de sa place, il n’a pas été nécessaire de perdre du temps à plaider sa cause. Kobe était avant tout cela. Il avait dit tout ce qu’il avait à dire sur le terrain. En outre, comme Tony Soprano l’a dit une fois, “Souvenez-vous quand est la forme de communication la plus basse.”

Kobe s’imaginait un conteur et des personnages comme Soprano l’appelaient. Après avoir modelé son moi plus jeune sur Jordan – réalisant certains des pires excès de Jordan au nième degré – Bryant s’est transformé en un anti-héros, une construction problématique s’il en est.

Il l’a fait à la suite de son procès pour viol au Colorado, mais le procès pour viol n’était pas «problématique» dans la façon dont ce mot est utilisé comme espace réservé pour ignorer les réalités de l’accusation. C’était odieux. Il y a une trace écrite et la suivre est brutale. Le crime que Kobe était accusé d’avoir commis était une violation flagrante du corps et de l’humanité d’une autre personne. Il n’y a aucun glosage là-dessus, et il ne devrait pas y en avoir.

La partie problématique de l’équation était de créer un personnage qui devait se substituer à son moi authentique tandis qu’une génération d’enfants voulait qu’il reste leur super-héros irréprochable. Pour l’anti-héros, les fins justifient toujours les moyens et pour les admirateurs les plus ardents de Kobe, ses cinq anneaux leur ont permis de traiter ses paroles et ses actions comme des évangiles.

Il y a une énorme quantité de pouvoir inhérente à cette construction, et Kobe a basé une grande partie de son empire post-basket-ball sur son attrait. La mentalité Mamba était tout ce dont vous aviez besoin, et vous, oui vous, pouviez prospérer, à condition d’adhérer aux tenants de sa foi et de vouloir devenir tout aussi impitoyablement compétitif que son fondateur. Vu à travers un objectif particulier, ce n’était pas si mal.

“Je pense que vous devez croire que c’est possible”, a déclaré Bryant lors de ce week-end des étoiles à Toronto. “C’est plus facile à dire qu’à faire, car je pense que nous avons tous des rêves. Mais une fois que vous avez essayé de faire de ces rêves une réalité, vous rencontrez des obstacles. Et je pense que malheureusement à cause de la pression ou de l’anxiété ou des responsabilités, des choses, peu importe, vous abandonnez en quelque sorte ces rêves et quelque part le long de la ligne vous perdez cette imagination. Je pense qu’il est important que vous ne perdiez jamais cela. Vous devez garder cela. C’est la chose la plus importante. Je n’ai jamais abandonné mon rêve. ”

Ce sentiment est admirable, vraiment. Trop de gens se contentent de la médiocrité. Trop de gens voient la lutte et abandonnent leurs rêves, choisissant plutôt de vivre une vie sans but ni sens. Donner de l’espoir et de l’inspiration aux gens est une chose merveilleuse et Kobe l’a fait avec un grand nombre de personnes également.

Mais c’est autre chose dans cette citation qui donne une pause. Malheureusement à cause de la pression ou de l’anxiété ou des responsabilités, des choses, peu importe.

Il n’y a jamais eu de place dans la vision du monde de Kobe pour la pression, l’anxiété ou les choses, quelles qu’elles soient, car pour Kobe, ce n’étaient que des obstacles à vaincre. Au lieu de cela, il y avait un accent particulier sur la victoire, quel qu’en soit le coût. Cela ne laisse pas beaucoup de place à l’acceptation lorsque d’autres ne respectent pas ces normes.

Il y a quelques mois à peine, après qu’une équipe de filles de septième année qu’il avait entraînées ait pris la quatrième place d’un tournoi, il a fait part de sa déception face au résultat dans une publication Instagram qui puait les raisins aigres et la honte. Après un tollé, Kobe a essayé d’adoucir ces commentaires.

Des sites Web comme le nôtre l’ont accusé d’essayer de «trier cyniquement sa marque». C’est peut-être la meilleure façon de voir une figure charismatique comme Bryant: cyniquement. Ou peut-être que le recadrage de son message de motivation était la preuve que quelqu’un essayait d’évoluer.

À la retraite, Kobe a pris son rôle de mentor au sérieux. Il avait une crédibilité infinie auprès des joueurs et en se tenant à l’écart de la ligue à n’importe quel titre officiel, il a offert quelque chose d’encore plus unique: une vérité qui n’était liée à aucune allégeance.

Kobe était particulièrement engagé avec les athlètes féminines qui possédaient des qualités qu’il admirait. Sa bénédiction pour leurs réalisations avait le potentiel de porter un profond message d’autonomisation. Plus que quiconque, il a reconnu l’art et le talent du basket-ball féminin et l’a célébré comme un monument à lui-même.

Ensuite, il y a des comptes rendus de ses actions lors d’interactions humaines normales, comme un accident de voiture dans son quartier. Imaginez cela, Kobe le bon samaritain. C’était le genre de gars que vous vouliez pour un voisin, un collègue papa avec qui vous pouviez parler de la vie.

Il était visiblement ravi d’être père, et c’est encore une autre raison pour laquelle cela fait si mal. C’est sa fille Gianna, qui avait promis de perpétuer son héritage sur le terrain qui faisait partie de ceux qui sont morts dans un accident d’hélicoptère dimanche. Leur mort et la mort des autres personnes à bord de cet hélicoptère sont insensées et choquantes. En tant que parents et en tant que personnes, nous pleurons ceux qui sont perdus et surtout ceux qui sont laissés pour compte.

Il est difficile de ne pas regarder ce Kobe et de voir une personne empathique qui possédait la capacité de changer des vies pour le mieux. Il avait certainement ce pouvoir, et il semblait comprendre qu’il y avait des courants positifs qui brûlaient aussi brillants que l’obscurité qu’il travaillait si dur à cultiver en tant que joueur.

Pour beaucoup de gens, Kobe était leur Jordan, mais il était assez averti pour réaliser qu’il avait quelque chose de plus à offrir au monde qu’une simple idolâtrie. Au-delà de sa légende du basket-ball, du caractère répulsif des accusations portées contre lui et des contradictions inhérentes à un mantra inspirant mais impitoyable, il y avait tant de potentiel pour le bien dans sa carrière d’après-match.

Kobe Bryant allait quelque part dans sa vie. C’est ce qui fait de sa perte une immense tragédie. Mec, ça aurait été un discours helluva.