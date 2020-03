Ce que Kobe Bryant détestait le plus, selon l’ancien entraîneur de Los Angeles

L’entraîneur-chef de la Ligue italienne Tom Bialaszewski a eu l’occasion de travailler avec le regretté et grand Kobe Bryant en tant que coordinateur vidéo pour les Lakers de Los Angeles. Dès le départ, Bialaszewski a découvert que Bryant ne voulait pas de «oui les hommes» autour de lui. Mais plutôt, Bryant voulait des gens qui sont confiants avec les croyances.

Bialaszewski était sur le Woj Pod où il a parlé de plusieurs choses, y compris son passage avec les Lakers en tant qu’entraîneur adjoint. Selon Bialaszewski, lors de leurs sessions vidéo, Bryant lui demanderait ses réflexions sur le clip spécifique qu’ils regardaient. Cela aurait été compréhensible s’il était intimidé par Bryant. Mais alors, il s’avère que c’est exactement ce que Bryant détestait le plus.

“La plus grande chose qu’il ne voulait pas, il ne voulait pas oui les hommes autour de lui. Il voulait des gens qui étaient convaincus de leurs pensées et qui avaient une opinion, et qui ne l’embrassaient pas et ne lui disaient pas ce qu’il voulait entendre. Je pense qu’il a vraiment respecté cela. »

Les histoires autour de l’éthique de travail de la légende des Lakers sont légion. Des séances d’entraînement qui commencent à 4 heures du matin, à lever des milliers de coups de feu tous les soirs, à des discussions brutales avec des coéquipiers à l’entraînement – les histoires derrière le rideau mettant en vedette Kobe ajoutent à sa légende.

Et l’histoire de Bialaszewski sur l’attitude de Bryant y ajoute une couche plus épaisse. Cela montrait que Bryant, malgré sa stature comme la meilleure de tous les temps, était toujours disposé à écouter les opinions des autres. Il ne se tenait pas en haute estime. Oui, c’est Kobe Bryant. Mais comme tout le monde, il était un étudiant du jeu.