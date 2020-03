Ce que Kobe Bryant ne respecte pas, selon l’ancien entraîneur de LA

L’entraîneur-chef de la Ligue italienne Tom Bialaszewski a eu la chance de travailler en étroite collaboration avec Kobe Bryant en tant que coordinateur vidéo pour les Lakers de Los Angeles. Selon son observation, Bryant n’a pas respecté ceux qui n’ont pas mis le temps comme il l’a fait.

S’exprimant sur The Woj Pod, Bialaszewski a souligné que même si la légende des Lakers n’était pas d’accord avec vous, il vous tiendrait toujours en haute estime s’il savait que vous travailliez dur.

«Je pense que si vous étiez préparé et même s’il n’aimait pas ce que vous aviez à dire, ou qu’il était d’accord, il respectait que vous y mettiez du temps. Je pense que ce sont les gens qui n’ont pas mis le temps en qui il n’avait pas de respect pour. Parce qu’il a travaillé sa queue. “

Épisode complet de The Woj Pod avec l’entraîneur de la Ligue italienne Tom Bialaszewski sur la vie isolée et la portée de Kobe jusqu’à son domicile d’enfance. https://t.co/estogXFr2n pic.twitter.com/QFIsNYofTr

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 25 mars 2020

De plus, avant de rejoindre les Lakers, Bialaszewski avait déjà lu les légendaires séances d’entraînement de Bryant qui ont commencé très tôt le matin. Au début, il pensait que c’était des histoires inventées pour construire le battage médiatique autour de Bryant. Il ne savait pas que chaque morceau de ce qu’il lisait était vrai.

«Ce fut le plus grand choc pour moi quand je suis arrivé. J’ai pensé aux séances d’entraînement de 6 heures du matin et à tout ce genre de choses que vous lisez de loin, des trucs médiatiques ont été mis en place pour construire son aura et tout le reste. Mais ce n’était pas le cas. Il s’attendait à ce que tout le monde travaille aussi dur que lui. Et il n’y a rien de mal à cela. “

Même s’il est parti, les histoires sur l’icône des Lakers continuent d’affluer. Cela montre que même après la mort, l’esprit de Bryant continue de vivre et d’inspirer.