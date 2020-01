Ce que Kyrie Irving et les Nets peuvent apprendre en attendant Kevin Durant

La saison dernière, les Nets de Brooklyn étaient 19-21 après 40 matchs. Cette année, ils ont 18-22 ans, après avoir perdu neuf de leurs 11 derniers matchs tout en se classant 24e au classement offensif. Le programme de Brooklyn est actuellement un rack de torture, avec des matchs à venir contre les Milwaukee Bucks, les Philadelphia 76ers et les Los Angeles Lakers; après la défaite de mercredi à la télévision nationale contre les Sixers sans Joel Embiid, Kyrie Irving a jeté la moitié de ses coéquipiers sous le bus en confirmant publiquement les lacunes qu’il croit avoir.

Le fait qu’Irving ait raison ou tort est en outre une question, mais n’est pas non plus suffisamment important pour être discuté. À l’heure actuelle, les filets traversent une tempête qui n’est pas assez forte pour déstabiliser leur vision à long terme. Les blessures – et l’approche rigoureuse de récupération / prévention qui se situe entre l’extrême prudence et l’apathie à court terme – sont une énorme raison pour laquelle cette équipe n’a pas fait de progrès significatifs lors de son premier tour en tant que franchise qui compte.

Même si Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Jarrett Allen et Taurean Prince (leur attaquant de 218 livres dans à peu près toutes les formations qui jouent des minutes significatives) n’ont pas encore manqué de temps, Irving et Caris LeVert ont participé à 51 matchs combinés. Ajoutez la suspension de 25 matchs de Wilson Chandler et l’absence attendue de Kevin Durant, et ce que vous avez est une rotation qui a dû se corriger avec des goûts de Dzanan Musa, Theo Pinson, Timothé Luwawu-Cabarrot et Nicolas Claxton à divers moments au cours de la ces derniers mois.

Ce n’est pas idéal, mais aussi loin d’être un désastre pur et simple. L’avenir de Brooklyn allait toujours être plus convaincant que son passé ou son présent. À l’heure actuelle, une grande partie de la pertinence de l’organisation est liée à la réalisation anticipée d’objectifs qui ont rarement, sinon jamais, semblé réalistes.

Sans aucun moyen de simuler les neuf prochains mois et d’avancer rapidement dans un avenir où Irving et Durant tyrannisent la Conférence de l’Est, les enjeux de cette saison ont toujours été un peu non conventionnels: les gains et les pertes comptent, mais uniquement comme une extension de la façon dont affecte leur développement collectif dans un groupe qui peut finalement résoudre tous ses problèmes en plaçant l’un des marqueurs les plus carnivores qui ait jamais vécu dans sa formation de départ.

Jusque-là, à peu près tout le monde est en bonne santé, offrant au personnel d’entraînement de Brooklyn et au front-office l’occasion d’évaluer enfin ce qu’il a, comment il devrait jouer et qui travaille dans quelles files d’attente. Les principales questions entourent leurs trois meilleurs joueurs: Irving, LeVert et Dinwiddie.

La première demi-saison de l’ère Irving-Durant de Brooklyn a été en proie à des interruptions et dominée par Dinwiddie, le surveillant rusé d’une infraction qui comptait sur lui pour fabriquer des looks de qualité, accéder à la ligne des lancers francs et attaquer le panier plus souvent que essentiellement n’importe qui d’autre dans toute la NBA. (Depuis que Dinwiddie est devenu un démarreur, le seul joueur qui fait la moyenne de plus de lecteurs est Trae Young, qui le fait 0,1 fois plus par match.)

Pendant l’absence de 26 matchs d’Irving, Dinwiddie a transformé le Barclays Center en sa propre toile d’auto-élévation; en tant que partant, il enregistre 22 points et 7.1 passes avec le même taux d’utilisation que Bradley Beal. Aucun joueur n’a fait un meilleur travail en profitant d’une opportunité imprévue que lui. Mais maintenant que Irving et LeVert sont de retour, les Nets sont confrontés à un bon problème: comment maximiser les forces de trois joueurs de calibre All-Star sans diluer ce qui les rend si puissants?

Retournant le script de l’apparence des choses lors de la soirée d’ouverture, LeVert sort maintenant du banc tandis que Dinwiddie commence à côté d’Irving. Mais les regroupements sont fluides, avec certains alignements mettant en vedette les trois, la plupart en ayant au moins deux, et certains qui permettent à un seul de cuisiner. Les premiers retours sont mitigés: un peu d’immobilité à votre tour avec une pincée d’actions plus cohésives qui ne libèrent pas la défense saupoudrée sur le dessus.

En supposant qu’un bon bout de bonne santé est dans l’avenir de Brooklyn, la chance de le faire fonctionner avec les trois pourrait être déterminante pour évaluer ce qui est le mieux une fois cette saison terminée. En 38 minutes, les unités mettant en vedette Irving, LeVert et Dinwiddie affichent une note offensive de 124,7, grésillant à travers l’inquiétude associée à trop de buteurs à dominante balle essayant de manger en même temps.

Voici ce que Kenny Atkinson avait à dire à propos du trio après la défaite de mercredi contre les Sixers: «Ce n’était pas de la gigue. Je dois l’admettre. … Nous allons juste devoir trouver à quoi ressemble cette combinaison. Je pense que ce sera un match à l’autre. C’est une sensation … Je pensais qu’ils étaient bons la veille. Ce soir, ce n’était pas parfait. C’est quelque chose que nous devons examiner au cours des deux prochains jours. »

Retirez LeVert de l’équation et Brooklyn a été assez bon en 200 minutes avec seulement Irving et Dinwiddie, armant un désavantage de taille notable sur le verre pour surclasser les adversaires de 6,1 points pour 100 possessions. En supposant que les Nets ne se vendent pas bien sur Dinwiddie avant la date limite de cette année (un accord centré sur Aaron Gordon d’Orlando aurait du sens pour toutes les personnes impliquées), ce trio a une chance de créer de graves problèmes de confrontation pour presque tous ceux qu’ils jouent.

La préoccupation prévisible est qu’elles redeviendront une balle de formule héroïque – compréhensible chaque fois qu’Irving fait partie de l’équation – au lieu de tirer parti de la gravité de l’autre de manière désintéressée. Les Nets peuvent probablement gagner suffisamment de matchs pour faire les séries éliminatoires avec un régime régulier de basket-ball d’isolement, mais ce dernier état d’esprit est nécessaire pour la contention du championnat.

Il n’est jamais trop tôt pour développer ces habitudes, et les Nets ont trouvé des moyens d’utiliser Dinwiddie hors du ballon, le faisant rouler autour d’écrans décalés pour des prises et tirs à trois qu’il devrait être en mesure de frapper à un clip respectable.

Reprendre là où ce dernier jeu s’est arrêté est cette itération, où Dinwiddie commence dans le coin, mais au lieu de sortir du deuxième écran de Prince, il dérive dans la peinture. Plusieurs options qui impliquent tout le monde sur le sol prennent alors forme, à commencer par un pick-and-roll Irving-Prince conçu pour générer un coin trois pour Dinwiddie, qui y sprinte sur l’écran d’Allen. Lorsque le Jazz l’emporte, Irving lance le ballon à Prince, qui récupère ses épaules par Royce O’Neale tandis que Allen gronde comme une menace de lob.

Ces deux pièces sont venues avec LeVert sur le banc, mais quand vous regardez Brooklyn jouer avec les trois là-bas, c’est déconcertant, d’une manière positive. Aucun plomb n’est sûr. Et s’ils ont besoin de plus de punch, remplacer Prince par Harris crée une formation intrigante de cinq joueurs avec laquelle Atkinson devrait clôturer un tas de jeux à l’avenir.

Très peu d’équipes peuvent mettre le type de pression sur une défense que Brooklyn peut. Les voici à leur meilleur, dans une séquence de duels de banjos où deux pick-and-rolls mènent à un trois ouvert.

Si une défense doit être verrouillée sur une chaîne pour arrêter un seul pick-and-roll Irving, imaginez à quel point il serait mentalement épuisant d’exhaler après l’avoir renvoyé à Allen, seulement pour réaliser un autre pick-and-roll, avec un autre excellent attaquant, est sur le point de se produire.

Une fois les restrictions de minutes levées, il est difficile d’imaginer une possession significative jouée avec un seul de ces trois dans le jeu. À partir de maintenant, il sera fascinant de voir comment ils coexistent. Toutes les équipes de la ligue qui souhaitent éloigner LeVert ou Dinwiddie y porteront une attention particulière, mais une grande partie de l’analyse de Brooklyn est engagée dans une projection hypothétique dans le futur.

Tout change l’année prochaine, quand (au moins) 18 tirs par match seront soudainement aspirés par un Durant en bonne santé. C’est ici que le talent, aussi écrasant soit-il, ne suffit pas, en particulier lorsqu’il n’est pas possible de se déployer de manière parfaitement complémentaire.

Dinwiddie est sur le meilleur contrat échelle / max non recrue de la ligue, mais il peut devenir un agent libre en 2021, où sa valeur marchande dépassera ce que Brooklyn devrait être prêt à payer. Sur le terrain, ses contributions les plus significatives sont déjà fournies par Irving, ce qui lui ferait théoriquement une menace de tache (qui n’a fait que 32,5% de ses trois matchs ouverts / grands ouverts cette saison) dans les endroits qui comptent vraiment. Les équipes de championnat ont besoin de joueurs qui s’épanouissent dans des rôles qui soutiennent la véritable star de l’équipe, et il est juste difficile d’imaginer une formation avec KD, Kyrie, Dinwiddie, LeVert et un centre ayant la structure hiérarchique – sans parler de la force bidirectionnelle – c’est nécessaire pour affronter une série éliminatoire difficile.

À l’heure actuelle, les Nets sont presque tous enfermés dans une graine de sept ou huit, où ils affronteront probablement les Milwaukee Bucks, les Boston Celtics ou le Miami Heat. Ils ne seront favorisés dans aucune de ces séries, mais ils ont une demi-saison pour adopter un système moins égoïste qui peut fissurer le plafond de verre qui pend au-dessus. Un bouleversement serait bien, mais établir la confiance et bâtir la chimie devrait être la plus grande priorité.

La façon dont tout cela se déroulera au cours des prochaines semaines et des prochains mois aura vraiment de l’importance pour une équipe aux aspirations inévitables en championnat. Jusqu’à ce que Durant revienne, Brooklyn est coincée dans un purgatoire de basket-ball, où la découverte de soi importe plus que toute autre chose. C’est étrange. C’est frustrant. C’est pour cela qu’ils se sont inscrits.