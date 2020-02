Ce que le retour de Steph Curry signifie pour Andrew Wiggins

Le retour de Stephen Curry dans la formation des Golden State Warriors est imminent. Quand il s’agit, il y a un joueur qui bénéficiera du formidable talent du gardien plus que tout autre: Andrew Wiggins.

L’ancien choix global n ° 1 a récolté en moyenne 19,2 points, 3,5 rebonds, 2,8 passes décisives, 1,5 bloc et 1,5 interceptions par match tout en tirant à 48,3% depuis le terrain et à 42,3% à 3 points depuis qu’il a rejoint les Warriors, avec une moyenne de 22,0 points. , 5,0 rebonds, 3,6 passes décisives, 0,9 bloc et 0,8 vol par match tout en tirant 44,8% sur le terrain et 33,9% à partir de la plage de 3 points cette saison, dont la plupart ont été joués avec les Timberwolves du Minnesota.

En tant que joueur de périmètre le plus talentueux de Golden State alors que Curry et Klay Thompson sont absents, Wiggins attire plus d’attention que tout autre joueur lorsque le ballon est entre ses mains. Bien qu’il ait admirablement performé, même étonnamment bien, il y a eu des moments où la pression défensive à laquelle il est confronté – qui, parfois, comprend des équipes doubles – a pour effet prévu de le limiter offensivement.

Lorsque Curry entrera sur le terrain, cette attention défensive diminuera et Wiggins se verra offrir plus d’occasions individuelles: marquer des opportunités que Wiggins capitalise souvent. De plus, comme la gravité de Curry s’étend bien au-delà de la ligne des 3 points, Wiggins aura plus d’espace sur le terrain pour utiliser ses capacités de slasher.

Cela devrait seulement améliorer son efficacité (et peut-être lui donner plus d’opportunités de score).

Avec la note offensive la plus élevée (110), le pourcentage de tir réel (58,2), la boîte offensive plus-moins (2,1), la boîte plus-moins (1,4) et gagner des actions par 48 (0,091) à son époque avec Golden State, un peut supposer que l’offense de mouvement des Warriors, la culture du championnat et le manque de pression qui vient du commerce des Timberwolves n’ont profité qu’à Wiggins.

Il va de soi que lorsque Curry mettra les pieds sur le terrain, tout deviendra plus facile pour lui.

La capacité de Curry à faciliter – par rapport à des gardes comme Jordan Poole et Ky Bowman – contribuera également à ce que Wiggins puisse marquer plus facilement.

Que ce soit à travers des jeux de plateau comme un pick-and-roll élevé ou à travers un mouvement hors-balle, Wiggins sera en mesure de commencer vers la jante avec une tête de vapeur pour utiliser son toucher et sa grâce dans la peinture.

Tout comme Kevin Durant a connu ses saisons les plus efficaces lorsque ses buts de deux points ont été aidés (48,8 avec l’Oklahoma City Thunder contre 50,4% avec les Warriors), Wiggins bénéficiera également d’une équipe qui cherche constamment et systématiquement à établir tireurs pour des scores faciles.

Déjà, Wiggins atteint des sommets en carrière sur le terrain et dans une fourchette de deux points (50,8%) avec Golden State. Il a déjà été aidé sur 67,7% pour cent de ses buts sur le terrain de deux points, après n’avoir jamais été aidé sur plus de 51,0% de ses buts sur deux points auparavant.

À ce stade, vous ne pouvez qu’imaginer comment Wiggins bénéficiera de la pleine puissance des Warriors.

