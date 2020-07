Ce que LeBron James et Giannis Antetokounmpo pensent vraiment de Jason Kidd

NBA Hall of Famer Jason Kidd est actuellement entraîneur adjoint des Los Angeles Lakers, où il devient entraîneur de LeBron James. De 2014 à janvier 2018, Kidd était l’entraîneur-chef de Giannis Antetokounmpo et des Milwaukee Bucks. La franchise a renvoyé le Temple de la renommée le 22 janvier et plusieurs rapports à l’époque indiquaient que Giannis était très contrarié par la décision.

On s’attend à ce que Kidd suscite l’intérêt des entraîneurs en chef chaque fois que commence l’intersaison 2020. Cela dit, beaucoup se sont demandé à quoi ressemblait vraiment sa relation avec James et Giannis, en particulier ce dernier, car il peut devenir un agent libre sans restriction en 2021 s’il ne signe pas l’extension supermax avec les Bucks cet été.

Annonces :

Selon Marc Berman du New York Post, LeBron James et Giannis Antetokounmpo sont tous deux fans de Kidd.

« LeBron aime Jason Kidd », a déclaré un cadre à The Post. « Mais Giannis ne jure que par lui. »

De plus, certains experts de la NBA pensent que Kidd pourrait aider les équipes à signer le Greek Freak. En fait, un membre du personnel familiarisé avec l’intérêt des New York Knicks pour Kidd pense que la légende de la NBA peut aider n’importe quel club à mettre Antetokounmpo à la « table du dîner » en ce qui concerne les réunions d’agence gratuites.

« C’est un joueur du Temple de la renommée et un jeune entraîneur innovant qui a appris de ses erreurs passées », a déclaré le personnel anonyme de la NBA. «Je pense que les jeunes joueurs des Knicks s’identifieraient à lui. Que ce soit un facteur pour Giannis, où que vous soyez [Kidd] va à l’entraîneur, cette équipe aura certainement un siège à cette table le moment venu. «

Ça va être fascinant de voir si les Knicks ou les Brooklyn Nets embauchent Kidd. Il a joué pour les deux équipes et a même entraîné les Nets en 2013-14 avant d’être échangé aux Bucks.

Kidd, l’un des meilleurs meneurs de points de l’histoire de la NBA, a obtenu 44-38 avec les Nets et 139-152 avec les Bucks comme entraîneur-chef.