Ce que les Brooklyn Nets ont appris au cours de la dernière séquence de défaites

Les Brooklyn Nets ne sont plus qu’à deux matchs de leur plus longue séquence de défaites de la saison 2019-20. Pour aggraver les choses, il n’y avait que deux matchs entre le dérapage actuel de cinq matchs de Brooklyn et leur séquence de sept défaites – ce qui signifie que les Nets ont perdu 12 de leurs 14 derniers matchs.

Désormais, les Nets ont disputé quatre équipes en séries éliminatoires au cours du dérapage actuel – les Utah Jazz, les Philadelphia 76ers (deux fois), les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Lakers – afin de ne pas perdre face à des adversaires inférieurs à la moyenne. De plus, les blessures sont toujours un problème pour les Nets – plus récemment, ils ont joué sans un deuxième grand homme contre les Lakers avec DeAndre Jordan (luxation du majeur droit) et Nic Claxton (contusion à l’épaule gauche).

Après la défaite de jeudi, Taurean Prince a expliqué ce que les Nets doivent faire pour lutter contre les problèmes de blessures constants, par Tom Dowd de BrooklynNets.com:

Nous devons réaliser qu’il existe de nombreuses files d’attente différentes. Beaucoup de commutations. Beaucoup de choses que nous essayons de défendre. Beaucoup de choses que nous faisons en équipe pour nous préparer à une certaine façon dont nous voulons jouer. Nous devons juste nous ajuster à la volée, être un pro de tout et continuer à faire ce qui est mis en place pour l’équipe et essayer de retirer autant de victoires que possible.

Quant à ce que les Nets ont appris au cours de cette période difficile, Prince a souligné l’importance de ne pas s’attarder sur les erreurs:

Notre capacité à passer au jeu suivant et à ne pas laisser les choses faire boule de neige dans des situations encore pires. Dans ces jeux, nous sommes là. Comme je l’ai dit, ce ne sont que des dérapages mineurs en tant qu’équipe que nous pouvons réparer. C’est la bonne partie, mais si nous ne faisons pas ces dérapages, nous sommes à chaque match.

Kyrie Irving pense que l’expérience a montré aux Nets à quel point ils doivent travailler dur pour passer au niveau suivant:

Nous devons juste nous battre encore plus – c’est vraiment ce à quoi cela se résume. Nous devons avoir cette mentalité dans les jeux qui, bien que nous soyons parfois sous-dimensionnés dans les matchs – nous devons encore faire les petites choses – boxer, sortir en transition, tirer des tirs ouverts et simplement prendre de bonnes décisions. Nous n’avons pas beaucoup de marge d’erreur. Nous allons contre d’autres bonnes équipes – elles ont des pièces qui nous font travailler sur la défensive. Ils sortent en transition ou nous sortons en transition – il suffit d’attaquer la jante et d’abattre les tirs ouverts. J’ai l’impression que tout ira bien.

Les Nets se remettent au travail samedi lorsqu’ils affrontent les Pistons à Détroit à 19 h.

.