Ce que les Celtics et les autres équipes de zone font pour se préparer à COVID-19

Les Boston Celtics et la NBA au sens large ont beaucoup à faire dans une saison normale, et les événements mondiaux ne facilitent pas la tâche de quiconque ces derniers temps.

Alors que le monde est aux prises avec les difficultés imposées par les efforts pour ralentir la propagation du COVID-19, familièrement connu sous le nom de coronavirus, des événements comme les matchs de basket-ball peuvent être l’un des nombreux rassemblements publics qui pourraient être reportés ou annulés en fonction de la réponse des ligues et des gouvernements. .

Les événements sportifs du monde entier sont déjà sur la glace depuis au moins pour le moment, la Chinese Basketball Association reportant les matchs et la FIBA ​​organisant des concours dans des stades presque vides, rapporte Kurt Helin de NBC Sports.

Les équipes sportives de Boston ont déjà commencé à prendre des mesures préventives, telles que les Red Sox, qui ont suivi de près les directives des Centers for Disease Control dans les interactions entre les joueurs, le personnel et les partenaires commerciaux, rapporte le Bob Hohler du Boston Globe.

L’équipe est même allée jusqu’à demander au lanceur des ligues mineures Chih-Jung Liu de retarder sa déclaration à l’entraînement de printemps après son arrivée de Taïwan, qui a vu plus de 30 cas confirmés de COVID-19, et a également pris des mesures pour renforcer la sécurité des fans.

«À Fenway Park», a déclaré le président des Red Sox, Sam Kennedy, «nous installons actuellement plus de distributeurs publics de désinfectant pour les mains près de toutes les portes principales du stade et encouragerons les fans à se laver fréquemment les mains et à utiliser les distributeurs au début de la saison régulière. “

Des approches similaires sont en cours avec les Bruins de la LNH et les Patriots de la NFL.

Les Celtics ont travaillé en étroite collaboration avec la NBA sur la question, et jusqu’à présent, ont renvoyé à la ligue quand il s’agit de déclarations officielles, selon Helin.

Concernant la préparation des coronavirus, le porte-parole de la NBA, Mike Bass, a déclaré que «la santé et la sécurité de nos employés, équipes, joueurs et fans sont primordiales.

“Nous nous coordonnons avec nos équipes et consultons les CDC et les spécialistes des maladies infectieuses sur le coronavirus, et continuons de surveiller la situation de près”, a-t-il poursuivi.

Pour l’instant, il n’est pas prévu d’annuler ou de reporter les matchs de la NBA, mais c’est quelque chose que les Celtics et la ligue surveillent de près.

