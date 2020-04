Ce que les Knicks devraient offrir pour signer Donovan Mitchell

Les deux premiers joueurs de la NBA testés positifs pour le coronavirus étaient Rudy gobert y Donovan Mitchellles deux joueurs de Utah Jazz Ils avaient une excellente relation qui semble s’être refroidie après la contagion. En conséquence, des rumeurs ont commencé à circuler sur le possible transfert d’un des joueurs. On a beaucoup parlé au cours des dernières heures de l’intérêt que New York Knicks en reprenant les services de Donovan Mitchell, ce qui augmenterait sans aucun doute la qualité de l’équipe.

Ainsi, comme ils l’ont commenté dans le rapport Bleacher, les Knicks seraient sérieusement intéressés par Mitchell, même s’ils ne seraient pas disposés à se séparer de ses grands morceaux. Logiquement, cela compliquerait l’opération.

Le transfert ne serait possible que si les Knicks incluaient dans l’opération l’un de leurs deux grands joyaux (RJ Barrett ou Mitchell Robinson) et deux premiers tours du repêchage – l’un d’eux n’étant pas un acteur de premier plan. Ce serait un paquet avec lequel les Knicks pourraient commencer à négocier avec le Jazz pour essayer d’obtenir Mitchell. Dans ce contexte, si les Jazz décidaient de transférer Mitchell au lieu de Gobert, ils ne voudraient pas d’un joueur comme Robinson dans l’affaire.

Les New York Knicks optent pour Donovan Mitchell dans cette intersaison.

Mitchell est né à New York.

Nous verrons ce qui finira par arriver l’été prochain et ce que les Jazz décideront de leurs deux meilleurs joueurs. D’un autre côté, les Knicks changent la direction sportive en ce moment et doivent embaucher un manager pour la prochaine saison (des noms comme Van Gundy, Thibodeau, Mark Jackson ou Mike Woodson sound). Donc, selon qui est venu, vous voudriez planifier le modèle d’une manière ou d’une autre.

Nous verrons ce qui finira par arriver. Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, nous verrons si elles finissent par se réaliser.

