Ce que les statistiques disent de la candidature de Luka Doncic au titre de MVP, partenariat naissant de Porzingis – The Athletic

CATO: Bienvenue à nouveau dans ces parties, Seth! On a vraiment l’impression, parfois, que The Athletic est ce continent géant peuplé de sociétés avancées avec des cultures et des intérêts extrêmement différents, et tout le monde s’est installé dans ses propres régions. J’ai apprécié une grande partie de votre travail national en NBA de loin, mais c’est avec plaisir que nous vous accueillons à nouveau sur ce territoire de Dallas.

La dernière fois que vous avez parlé, vous avez écrit ceci à propos de Luka Doncic: «Les fans de Mavs aimeraient que je dise… il va jouer au niveau de la NBA ou à proximité dans un avenir prévisible. Malheureusement, ce n’est pas le style de joueur qui se prête à ce genre d’analyse. » Vous avez vu des mesures durables, mais aussi certaines qui pourraient régresser. Ce que vous avez dit était tout à fait raisonnable lorsque vous l’avez écrit début novembre! Mais maintenant que nous avons affaire à un échantillon de 45 matchs d’un joueur de 20 ans jouant à un niveau presque MVP, j’imagine qu’il est un peu plus facile d’exprimer l’incrédulité à quel point il a été bon cette année …

.