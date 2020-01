Ce que l’USWNT apporte aux qualifications pour le football olympique 2020

Le tournoi de qualification olympique féminin de la CONCACAF débute mardi, et à la grande joie de tous, vous pouvez réellement le regarder. Aucun accord sur les droits médias n’a été annoncé jusqu’à quelques jours avant le tournoi, mais vous pourrez désormais voir tous les jeux via Fox Sports. Vous pouvez trouver un horaire complet ici.

Ce tournoi a deux groupes de quatre équipes chacun, les deux premiers de chaque groupe se qualifiant pour les demi-finales. Le vainqueur de chaque demi-finale se qualifiera pour les Jeux olympiques. Il y a une finale, mais c’est juste pour se vanter.

L’équipe nationale féminine des États-Unis devrait parcourir ses quatre premiers matches sans se ruiner, bien qu’elle ne veuille pas entendre une telle analyse. L’histoire la plus importante du tournoi sera que Christine Sinclair pourchasse l’histoire tout en essayant d’empêcher le Canada de tomber devant quelques impressionnants prétendus négligés.

Sinclair s’apprête à établir un record incassable

Un seul but sépare Sinclair et Abby Wambach. Le plus grand joueur du Canada a inscrit 183 buts internationaux et devrait battre le record de Wambach de 184 en tout ce temps. Il ne serait pas surprenant de la voir le faire le premier jour, lorsque le Canada affrontera une équipe de Saint-Kitts-et-Nevis qui devrait être surclassée.

Les chances pour quiconque de défier le record de Sinclair sont presque nulles. Elle a joué à une époque où l’opposition de la CONCACAF était médiocre, et pendant plusieurs années où elle n’avait aucune opportunité professionnelle et le Canada a joué plus de 20 matchs internationaux. La prochaine Christine Sinclair – si une telle personne pourrait éventuellement exister – passera plus de temps avec son club et affrontera de meilleurs adversaires internationaux.

Elle représente plus pour son pays, ses coéquipières et ses entraîneurs que je ne pourrais jamais en avoir dans cet espace, donc je recommande de lire le profil de Sinclair de Katelyn Best juste avant la Coupe du monde.

L’USWNT devrait se rendre aux Jeux olympiques

Vous devez être familier avec l’alignement de l’USWNT pour ce tournoi. Dix-huit joueurs de la Coupe du monde reviennent, le milieu de terrain Andi Sullivan et l’attaquante Lynn Williams étant les seuls nouveaux visages, et tous deux ont une vaste expérience en équipe nationale. Alex Morgan sera absent en raison de la grossesse et Tierna Davidson est blessée, tandis que Mallory Pugh, Allie Long et Morgan Brian ont été coupés.

Si vous craignez que l’USWNT ne prenne cela à la légère, vous ne devriez pas l’être. Ce groupe actuel a développé une mentalité de traiter tous les adversaires de la même manière jusqu’à ce qu’ils atteignent plusieurs buts. Mais vous, lecteur, n’avez pas besoin de vous tromper en pensant qu’un adversaire inférieur constitue une menace sérieuse. Les Américains sont meilleurs que tous leurs adversaires de plusieurs ordres de grandeur et battent régulièrement l’opposition de la CONCACAF par plusieurs buts même en jouant mal. L’USWNT devrait dominer son groupe et remporter sa demi-finale pour se qualifier sans jamais être sérieusement menacé.

En fin de compte, c’est pourquoi le nouvel entraîneur Vlatko Andonovski n’a pas secoué le bateau avec sa liste. La qualité de l’opposition pourrait lui donner une certaine marge d’expérimentation, mais cela signifie également qu’il pourrait ne pas apprendre beaucoup de ces expériences. Attendez-vous à voir des alignements que vous reconnaissez lors de ce tournoi, puis à ce que les choses s’amusent vraiment à la SheBelieves Cup en un peu plus d’un mois.

Le Mexique contre la Jamaïque sera un cloueur dès la sortie de la porte

Le match incontournable de la phase de groupes aura lieu mercredi, lorsque deux outsiders ayant les meilleures chances de contrarier l’un des États-Unis ou du Canada s’affronteront. S’ils veulent tenter de terminer au sommet du groupe et éviter un match à faire ou à mourir contre l’USWNT, l’un du Mexique ou de la Jamaïque devra retirer les trois points de l’autre.

Les deux équipes ne se sont pas rencontrées lors des éliminatoires de la Coupe du monde, où le Mexique a été éliminé par le Panama et la Jamaïque s’est ensuite qualifiée pour la Coupe du monde. Ces équipes se sont rencontrées pour la dernière fois aux Jeux panaméricains, où le Mexique a gagné 2-0, mais les Reggae Girls n’avaient pas leur équipe de premier choix.

Khadija “Bunny” Shaw, l’un des meilleurs joueurs du monde, était notamment absent. Elle a neuf buts en 13 apparitions dans sa première saison pro pour Bordeaux, et a 40 buts en seulement 27 sélections pour son pays. Alors que Shaw joue habituellement en avant pour Bordeaux, attendez-vous à ce qu’elle joue comme milieu de terrain offensif pour la Jamaïque afin qu’elle puisse voir plus de la balle.

Les deux équipes sont très jeunes et pourraient constituer une menace sérieuse pour le Canada dans un proche avenir. Les défenseurs jamaïcains Konya Plummer et Chantelle Swaby, qui ont joué régulièrement pour leur pays au collège, ont tous deux été repêchés par les équipes de la NWSL ce mois-ci. Le Mexique attendra plus de María Sánchez après avoir passé un an en tant que professionnelle avec les Red Stars de Chicago, tandis que beaucoup de regards seront tournés vers les jeunes Tigres Lizbeth Ovalle et Katty Martínez, qui pourraient être en ligne pour des déménagements en NWSL ou en Europe très bientôt.

Si la Jamaïque ou le Mexique sont assez bons pour battre l’autre, ils seront également optimistes quant à l’obtention d’un bon résultat contre le Canada. Principalement parce que, euh …

Le Canada est-il mauvais?

Tout indique que ce tournoi de qualification n’est pas tout à fait la marche habituelle dans le parc pour les Canadiens. Après une Coupe du monde décevante, le Canada a perdu deux matchs amicaux face au Japon et au Brésil, tous deux 4-0. Le Canada a rebondi avec une victoire sur la Nouvelle-Zélande, mais a fait match nul contre Haïti, 1-1, lors d’un match d’échauffement.

Les Canadiens ne souffrent pas d’un manque de talent. La programmation autour de Sinclair comprend des joueurs vedettes pour la NWSL et les grandes équipes européennes. Jessie Fleming, si elle avait déclaré pour le repêchage de la NWSL, aurait été en lice pour être le choix n ° 1. Il n’y a aucune excuse pour eux de ne pas avoir récolté neuf points dans leur groupe, même si la Jamaïque et le Mexique s’améliorent rapidement.

Mais si Haïti peut éviter la défaite contre le Canada, le Mexique ou la Jamaïque le peuvent aussi. Shaw est sans doute meilleur que quiconque dans l’équipe canadienne pour le moment, et le Mexique a une poignée de joueurs capables de surpasser le Canada lors de leurs meilleurs jours. Les Canadiens n’auront peut-être pas beaucoup de mal contre Saint-Kitts-et-Nevis, mais ils se battront lors de leurs deux derniers matches de phase de groupes.