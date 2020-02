Ce que Michael Jordan est prêt à faire pour que Charlotte remporte un championnat NBA

Le propriétaire des Charlotte Hornets, Michael Jordan, a connu de nombreux succès tout au long de sa carrière de joueur.

Jordan a retiré un parfait 6 pour 6 dans toutes les apparitions de la finale de la NBA, ce qui explique en partie pourquoi son CV se compare à n’importe quel autre joueur de l’histoire de la NBA.

Mais en tant que propriétaire, les équipes de Jordan n’ont pratiquement pas eu le même niveau de succès. Les Hornets n’ont disputé les éliminatoires que deux fois depuis que Jordan est devenu propriétaire majoritaire des Bobcats de Charlotte en 2010.

Pourtant, selon le directeur général des Hornets, Mitch Kupchak, Jordan fera tout ce qu’il faut pour construire une franchise gagnante:

Le directeur général de #Hornets Mitch Kupchak sur Michael Jordan: “Il veut gagner, ok? Et si nous pouvons faire quelque chose pour entrer dans les séries éliminatoires (à l’avenir) et avancer dans les séries éliminatoires, la masse salariale ne sera pas un problème. Même la taxe gagnée ce ne sera pas un problème pour lui. “

– Rod Boone (@rodboone) 19 février 2020

Kupchak a également déclaré que le fait d’avoir enfin de l’espace pour les casquettes cet été leur donnerait une flexibilité financière qu’il n’a pas eue dans sa chemise avec les #Hornets. Ils peuvent aller dans plusieurs directions. Mais ils ont également dit qu’ils seront intelligents avec cela, ne s’en prendront probablement pas à un gros joueur autonome.

Bien sûr, une partie de la raison pour laquelle les Hornets sont dans cette position est due à des décisions de personnel douteuses, et la Jordanie est en partie à blâmer.

Une mauvaise rédaction a entraîné des sélections comme D.J. Augustin, Michael Kidd-Gilchrist, Frank Kaminsky et Malik Monk, entre autres. Sans oublier que les Hornets ont signé des contrats avec des gars comme Nicolas Batum.

Cet été a également marqué un étrange carrefour pour les Hornets. Ils semblaient susceptibles d’offrir au moins à Kemba Walker un contrat maximal, même s’il quittait la franchise en raison du désir de gagner. Walker était admissible à un contrat supermax d’une valeur de 221 millions de dollars, mais les Hornets n’auraient même pas offert 170 millions de dollars sur cinq ans en raison de problèmes de taxe sur le luxe.

Pourtant, ils ont procédé à la signature de Terry Rozier, le meneur de jeu pour la plupart non prouvé et inefficace, pour un contrat de 58 millions de dollars sur trois ans presque immédiatement après.

Charlotte a entre 18 et 36 ans cette saison, bien qu’il y ait des raisons d’être optimiste. Devonte ’Graham est un candidat pour le joueur le plus amélioré, tandis que Miles Bridges est toujours un joueur prometteur. Rozier a en fait assez bien joué et PJ Washington devrait faire partie des équipes All-Rookie.

Pourtant, Jordan et Kupchak devront être plus vigilants en ce qui concerne les décisions de basket-ball dans les années à venir. Sans oublier, ils devront dépenser pour aller mieux.