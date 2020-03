Ce que nous allons tous manquer si la suspension de la saison NBA devient permanente – The Athletic

«Si la saison se termine aujourd’hui» est le début de nombreux arguments et discussions au cours d’une saison NBA, mais cette phrase n’a peut-être jamais eu plus de sens qu’aujourd’hui, l’épidémie de coronavirus menaçant d’en faire une réalité. A peine le commissaire de la NBA, Adam Silver, a-t-il fait une pause dans la saison que l’on devait se demander si une annulation complète serait la prochaine.

Silver a pris la décision abrupte de fermer la ligue pendant au moins 30 jours après que Rudy Gobert eut été testé positif au virus. C’était le bon appel. Et avec au moins deux autres joueurs testés positifs pour COVID-19, la NBA ne sait pas si Gobert était Patient Zero ou tout simplement le premier joueur à être positif. Avec une industrie de 8 milliards de dollars fermée pour le moment, d’autres ligues ont emboîté le pas, plaçant la sécurité avant les bénéfices. La NCAA a pris la décision audacieuse d’annuler complètement ses tournois de basket-ball, étant donné qu’elle était confrontée à une horloge plus pressante et définitive des semestres de printemps et …

.