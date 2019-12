Ce que nous savons du procès pour agression sexuelle contre Antonio Brown

Ce message a été mis à jour ci-dessous pour refléter que les Patriots ont libéré Antonio Brown.

Le receveur général All-Pro Antonio Brown a été accusé d'avoir violé et agressé sexuellement son ancien entraîneur dans une poursuite civile déposée devant un tribunal fédéral de Floride.

Le costume prétend que Brown a agressé Britney Taylor dans trois incidents distincts entre 2017 et 2018. Taylor, un ancien gymnaste d'université qui a rencontré Brown alors qu'ils étaient tous les deux étudiants à la Central Michigan University et qui lui a ensuite servi d'entraîneur personnel, a dévoilé publiquement son accusation. . Elle a expliqué sa décision dans une déclaration publiée par son avocat, David Haas.

«En tant que victime de viol d'Antonio Brown, la décision de s'exprimer a été une décision incroyablement difficile. J'ai trouvé de la force dans ma foi, ma famille et les témoignages d'autres survivantes d'agression sexuelle. La prise de parole supprime la honte que j'ai ressentie depuis un an et la place sur la personne responsable de mon viol. Je coopérerai avec la NFL et toute autre agence; cependant, en ce moment, je demande respectueusement aux médias de respecter ma vie privée. »

Voici ce que nous savons jusqu'à présent:

Les allégations contre Antonio Brown

Selon le procès, Taylor a rencontré Brown pour la première fois en 2010 au centre du Michigan. La paire a maintenu une amitié intermittente au cours des années suivantes alors que Brown a évolué dans la NFL et Taylor a été transférée à la Louisiana State University pour poursuivre sa carrière de gymnaste. Cette connexion a conduit la large receveuse à embaucher Taylor comme entraîneur personnel à l'été 2017. Elle allègue que le premier assaut a eu lieu peu de temps après dans l'une de ses maisons de la région de Pittsburgh.

Le costume de Taylor prétend que, quelques semaines plus tard, Brown l'a agressée à nouveau sexuellement. Selon Taylor, il a ensuite fait référence à l'incident dans des messages texte inclus dans le dossier juridique. Elle affirme que cela a conduit les deux à mettre fin à leur relation professionnelle et personnelle.

Taylor a recommencé à travailler pour Brown en avril 2018, à condition que les deux gardent leur relation de travail entièrement professionnelle. Elle a également élargi son rôle au-delà de la formation et s'est occupée des fonctions d'assistante personnelle d'un joueur dont la vie était considérée comme un "chaos apparent" dans le procès de Taylor. Le 20 mai 2018, elle affirme que Brown l'a maîtrisée physiquement et l'a violée.

Taylor poursuit Brown pour compensation pour «blessures physiques, douleur et souffrance, humiliation, embarras, stress et anxiété, perte d'estime de soi et de confiance en soi, et douleur émotionnelle et souffrance». Il demande également «une condamnation à des dommages-intérêts punitifs, d'un montant à déterminer au procès, suffisant pour dissuader (Brown) de se livrer à de futurs comportements illégaux et / ou illicites. »

On ne sait pas encore si Taylor a signalé ses accusations à la police en Pennsylvanie ou en Floride. Brown ne fait actuellement pas l'objet d'accusations criminelles liées à cette action civile, bien que la police de Pennsylvanie aurait été en contact avec Taylor au sujet des rencontres de 2017. Cependant, aucune accusation ne peut être déposée pour l'un ou l'autre des incidents, car le délai de prescription de deux ans pour les poursuites a expiré depuis.

Selon Josina Anderson d'ESPN, le juge fédéral Rodney Smith a été choisi pour superviser cette affaire.

Ce qu'Antonio Brown dit en réponse

Par l'intermédiaire de son avocat, Darren Heitner, Brown a nié tout acte répréhensible et affirme que lui et son accusateur ont eu des relations sexuelles consensuelles. Il a également fait allusion à une contre-poursuite potentielle pour effacer son nom.

M. Brown nie chaque allégation dans le procès. Il poursuivra tous les recours légaux non seulement pour effacer son nom, mais aussi pour protéger les autres athlètes professionnels contre les fausses accusations.

Antonio Brown ne laissera aucune pierre non retournée et se défendra agressivement, y compris en exerçant tous ses droits dans des contre-poursuites.

– Darren Heitner (@DarrenHeitner) 11 septembre 2019

L'équipe juridique de Brown a également allégué que la poursuite civile pouvait être motivée par une supposée décision de ne pas investir 1,6 million de dollars dans un projet commercial que Taylor avait porté à son attention.

L'agent de Brown, Drew Rosenhaus, a déclaré à ESPN que lui et son client avaient anticipé le procès et qu'il le prenait très au sérieux, mais qu'il n'était pas coupable des accusations de Taylor.

"Ces allégations sont fausses", a déclaré Rosenhaus. «(Brown) nie chacun d'eux. Je suis convaincu que son équipe juridique dispose de faits qui le prouveront.

«Antonio va coopérer. Avec les Patriots. Avec la NFL. Avec toute enquête avec la NFLPA. Et, à temps, Antonio sera effacé. "

Taylor aurait approché Brown avec une opportunité de régler la question en privé en échange de plus de 2 millions de dollars. Le récepteur, par ESPN, a rejeté cette offre à peu près au même moment où il a décidé de signer un contrat d'un an avec la Nouvelle-Angleterre.

Que pourrait-il se passer ensuite avec la NFL

L'employeur de Brown à l'époque, les New England Patriots, a publié une déclaration disant qu'ils étaient au courant des accusations portées contre leur joueur, mais n'a fait aucun commentaire pendant que la ligue entame son enquête officielle sur l'affaire.

«Nous sommes au courant du procès civil qui a été déposé plus tôt dans la journée contre Antonio Brown, ainsi que de la réponse des représentants d'Antonio. Nous prenons ces allégations très au sérieux. En aucun cas, cette organisation ne tolère les violences ou agressions sexuelles. La ligue nous a informés qu'elle enquêterait. Nous n'aurons plus de commentaires pendant cette enquête. »

"Antonio et ses représentants ont fait des déclarations", a déclaré l'entraîneur des Patriots, Bill Belichick, à la presse. "Je ne vais m'étendre sur aucun de ceux-là. Ils sont ce qu'ils sont. La situation, nous la prenons très au sérieux tout au long de l'organisation. Je suis sûr que vous avez des questions, mais je ne vais pas en discuter. "

Selon Adam Schefter d'ESPN, la Nouvelle-Angleterre n'avait aucune connaissance préalable de cette action en justice imminente avant de signer un contrat d'un an avec Brown après sa libération par les Oakland Raiders.

Taylor a rencontré des responsables de la ligue en septembre, la semaine après avoir déposé son procès. La réunion a duré environ 10 heures, selon CNN.

Un deuxième joueur anonyme, qui est mentionné dans le costume de Taylor comme étant dans la maison au moment du viol, sera également contraint de participer à l'enquête de la ligue. Selon un rapport de Pro Football Talk, ce joueur est la recrue des Ravens Marquise Brown, une cousine d'Antonio. Il n'y a aucune accusation contre Marquise Brown.

Brown sera également soumis à la politique de conduite personnelle de la ligue, en attendant les résultats de son enquête.

Brown a rencontré les enquêteurs de la ligue en novembre dans une interview de huit heures.

On m'a également dit que la NFL avait 3 représentants dans l'entretien avec Antonio Brown. Même si 2 y étaient la plupart du temps. Il était dirigé par Lisa Friel. On me dit également qu'il pourrait y avoir des suivis, puis que le processus décisionnel complet est attendu, par source.

– ig: josinaanderson (@JosinaAnderson) 15 novembre 2019

La NFL émet une suspension de base de six matchs pour les contrevenants primaires de sa politique, bien qu'elle puisse tenir compte d'autres facteurs. Selon Robert Klemko de SI, la police a été envoyée pour enquêter sur les incidents domestiques impliquant Brown et les femmes avec lesquelles il a engendré des enfants.

Il y avait également une autre allégation d'inconduite sexuelle impliquant un peintre que Brown avait engagé. Klemko a rapporté que dans les jours qui ont suivi son histoire, Brown a envoyé au peintre des messages texte «intimidants», que son avocat a ensuite transmis à la NFL. Les enquêteurs de la ligue ont ensuite été impliqués et peu de temps après, Brown a été libéré par les Patriots.

Bien qu'aucune accusation n'ait été déposée dans aucun de ces incidents, la NFL a déjà prononcé des sanctions disciplinaires dans les cas où les procureurs ont refusé de porter leur affaire devant les tribunaux, notamment l'interdiction d'Ezekiel Elliott pour six matchs en 2017.

Brown a fait ses débuts avec les Patriots au cours de la semaine 2, mais c'était tout pour son mandat en rouge, blanc et bleu. Il a été libéré quelques heures après une conférence de presse concise au cours de laquelle Belichick a refusé de reconnaître toute question concernant Brown.

Le changement d'alignement signifie que Brown a pris 10 millions de dollars de garanties pour jouer dans un match avec la Nouvelle-Angleterre. Cependant, les premières indications suggèrent que l'équipe sera en mesure de récupérer cet argent à l'exception du chèque de match de Brown de la semaine 2.

Pour l'instant, Antonio Brown laisse derrière lui des coups morts de 5,5 millions de dollars en 2019 et 4,5 millions de dollars en 2020 avec les #Patriots, bien que ce soit probablement tout sauf les 153920 $ qu'il a gagnés en deux semaines seront crédités l'année prochaine.

AB représente maintenant un plafond combiné de 26,6 M $ de 2019 avec les #Steelers & Pats.

– Spotrac (@spotrac) 20 septembre 2019

Brown est maintenant un agent libre éligible pour signer avec n'importe quelle équipe. Brown a posté sur son Instagram qu'il devait visiter les Saints, mais même s'il signe ce contrat, ne vous attendez pas à le voir contribuer immédiatement à une course du Super Bowl pour la Nouvelle-Orléans.

Remarque importante: la NFL a clairement indiqué que si quelqu'un signe AB, il se dirigera probablement vers la liste d'exemption du commissaire jusqu'à la fin de son enquête. https://t.co/Fax00YmAbV

– Ian Rapoport (@RapSheet) 27 décembre 2019

Pour l'instant, l'enquête de la NFL sur Brown est toujours en cours, selon un communiqué publié par la NFL:

«Tant que M. Brown est un agent libre, le placement sur la liste d'exemption du commissaire n'est pas approprié. S'il est signé par un club, ce placement peut devenir approprié à tout moment selon l'état d'avancement de l'enquête. À la fin de l'enquête, il peut également être soumis à des mesures disciplinaires si l'enquête conclut qu'il a enfreint la loi ou les politiques de la ligue. »

Il a également déposé des griefs contre les Patriots et les Raiders en quête de 40 millions de dollars de salaire et de garanties annulées par les deux équipes.

Nous aurons plus de mises à jour à mesure que cette histoire se développera.