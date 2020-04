Ce que Sean Marks recherche dans le prochain entraîneur-chef des Brooklyn Nets

Même si Kenny Atkinson ne pourra pas profiter de tous ses efforts en tant qu’entraîneur-chef des Brooklyn Nets, la franchise ne serait pas en mesure de réussir comme maintenant sans lui.

Sean Marks le sait et n’a aucun problème à admettre que c’est le cas. Mais lorsque la franchise et Atkinson ont eu une séparation mutuelle début mars, il est devenu clair que le directeur général des Nets cherchait quelque chose de différent au poste d’entraîneur-chef.

Jacque Vaughn n’a pas eu beaucoup de chance de prouver qu’il peut remplir le rôle de façon permanente en raison de la pause de la ligue en réponse à la nouvelle épidémie de coronavirus, mais il pourrait toujours rivaliser pour le poste.

Tout se résume à savoir si Marks estime que Vaughn peut ou non remplir les fonctions dont le prochain entraîneur-chef de Brooklyn sera chargé. Le directeur général des Nets a expliqué comment les choses avaient changé depuis la dernière fois où il avait besoin d’engager un entraîneur-chef lors d’une conversation avec Chris Carrino qui a été diffusée sur l’application Brooklyn Nets.

Cela diffère certainement, mais il diffère parce que l’organisation se trouve maintenant dans un endroit différent. C’est dans un endroit très différent de ce qu’il était il y a quatre ans. … Alors que nous entrons dans cette prochaine étape, nous chercherons un leader, un leader masculin. Quelqu’un qui peut prendre ce groupe et continuer ce que nous avons déjà construit et avoir des relations avec les joueurs. Comprenez ce que cette organisation est au bord du précipice et qui sont les acteurs clés ici – je ne veux pas seulement dire cela par les joueurs sur le terrain. Qui sont les joueurs dans l’organisation. Ils doivent comprendre l’équipe de performance, notre groupe de propriété, etc. Et toutes les choses qui entrent dans la prise de ceci et la prise des Brooklyn Nets à un autre niveau.

Au cours de l’interview, Marks a également indiqué qu’il aimerait voir Vaughn obtenir une chance de faire ses preuves. Vaughn devait être entraîneur-chef pour le reste de 2019-2020 au départ d’Atkinson.

