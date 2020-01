Ce que Sidney Crosby a fait à ce joueur du Wild du Minnesota était incroyablement cruel

Je ne regarde pas beaucoup le hockey, donc je ne sais pas quels événements sont courants dans le sport, et ce qui peut être considéré comme spectaculaire par contraste. Je connais Sidney Crosby, car il fait partie de ces athlètes qui sont si grands qu’il est bien connu même au-delà des frontières de son sport. Je sais qu’il est récemment revenu d’une blessure parce que le tweet accompagnant la vidéo ci-dessous l’a accueilli à nouveau. Et bien que je ne sache pas grand-chose sur le hockey, j’ai une bonne idée du moment où un joueur est humilié.

Et ce que Crosby fait à son adversaire dans cette vidéo est cruel de la plus belle manière possible:

Ma comparaison la plus familière avec ce que fait Crosby est un laissez-passer mural pour le football en salle. Dans le football régulier, une «passe murale» fait généralement référence à une passe qui contourne un défenseur à un coéquipier, qui renvoie ensuite la passe dans un espace ouvert avec le défenseur qui se démène pour suivre. Un joueur peut reproduire cet effet sur un terrain de jeu en jouant le ballon sur le mur à angle droit.

Il n’est pas surprenant que les joueurs de hockey utilisent des tactiques similaires, bien que je suppose qu’ils ne l’essaient pas souvent en raison de la vitesse à laquelle le jeu se déplace. Mais il ne me serait jamais venu à l’esprit que quelqu’un pouvait jouer qui passait à l’arrière du filet. De derrière leur dos. Avec un éventuel défenseur droit sur l’épaule gauche. Cela semble être un geste grossier, audacieux et merveilleux d’essayer même, et encore moins de terminer.

Je suppose que le joueur ne savait pas non plus qu’un tel mouvement était possible, car il semblait embobiné. Comme s’il courait vers une destination avant de se rendre compte soudain qu’il ne sait pas pourquoi il court, où il va ou où il est.

Le joueur, que je me sens plus à l’aise d’appeler The Victim, a été pris par surprise si rapidement qu’il a continué à patiner vers l’avant après que Crosby l’ait laissé derrière lui. Lorsqu’il se rend compte qu’il a été transformé en The Fool, il se retourne et défend sans conviction, restant avec Crosby dans le seul but de faire sa mission. Il était effrayé. Crosby l’a traumatisé et nous avons vu les effets de cette douleur émotionnelle se manifester dans le but.

J’ai senti que je devais chercher cet homme qui avait été tellement marqué. Je le plaignais. Il se trouve que son nom est Ryan Donato, et c’est un centre. Il est un homme de 23 ans de Scituate, Massachusetts. Le fils de Ted Donato, qui a disputé près de 800 matchs en carrière dans la LNH.

Je peux imaginer que Ryan a grandi en rêvant d’imiter, et peut-être même de surpasser, les réalisations de son père. Enfant, il a pratiqué et joué avec l’idée de devenir un grand joueur de la LNH. Et quand il a été rédigé en 2014, il devait être fier de lui pour avoir réalisé ce rêve.

Ryan a joué plusieurs années dans la ligue, donc ce n’est pas un enfant naïf, mais je connais les rêves et la façon dont ils fonctionnent. Lorsque nous rêvons de l’avenir, nous avons tendance à avoir de l’espoir. Nos cerveaux ont parfois du mal à inventer des malheurs qui nous barreront la route. Nous croyons en notre capacité à surmonter et à atteindre la grandeur.

Alors que j’apprenais à propos de Ryan Donato, je me suis demandé si dans ses rêves, il avait jamais pensé qu’il jouerait contre Crosby. Et alors que ses pensées dansaient sur la grande bataille qui s’ensuivrait entre les deux, s’il remarquait une notion sinistre et errante qui se cachait dans son esprit, une idée si affreuse que l’enfant ne pouvait pas la laisser s’épanouir, une toute petite suggestion comme un memento mori qui a dit au jeune Ryan que la bataille entre lui et Crosby se terminerait si mal que le clou serait diffusé éternellement à travers le domaine numérique. Je me demandais si Ryan avait jamais pensé qu’il serait tellement victime d’un grand joueur de la LNH, que son embarras serait le stimulant parfait pour des gens comme moi – des gens qui ne regardent pas la LNH, qui n’ont jamais eu l’intention de documenter le sport – pour être conduits d’écrire à ce sujet et d’immortaliser son héritage.