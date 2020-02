Ce que vous ne pouvez pas manquer de la dernière ligne droite de la saison NBA 2020

Il 15 avril 2020 c’est un jour marqué en rouge dans le calendrier de toutes les franchises du NBA. Ce sera la fin d’une saison régulière intense et, avec elle, le début d’une nouvelle ère pour certaines équipes qui cherchent à se reconstruire après une saison décevante, la recherche de talents et de repos pour les autres et le début de l’heure de pointe pour 16 équipes. Ils sont classés pour les éliminatoires qui détermineront qui prendra le ring, mais avant son début, il reste des incitations importantes à profiter pendant ces deux mois de ligue régulière. Ce sont les 10 choses à ne pas manquer dans la dernière partie de la saison.

1. Possibilité de dollars de l’histoire

La théorie dit que toute l’équipe qui dépasse les 65 victoires en saison régulière, augmente ses chances de remporter le titre. 15 des 21 fois qui se sont produits, l’anneau est tombé à la franchise qui l’a obtenu. Ceux d’Antetokoumpo semblent n’avoir aucune discussion en occupant la première place, mais ils ne devraient pas se détendre dans cette dernière ligne droite s’ils veulent atteindre les séries éliminatoires en pleine condition.

2. Recherche du facteur court en faveur de la Conférence de l’Est

La deuxième place est vraiment citée pour la possibilité de jouer avec une équipe sans grandes aspirations, mais être troisième et quatrième est un prix que les Raptors, Sixers, Celtics, Heat et Pacers veulent opter pour assurer le facteur court. dans une première cravate qui semble pleine d’émotions.

3. Capacité des assistants à obtenir un prix inattendu

La huitième place dans cette conférence est un grand mystère et bien qu’Orland Magic ait un avantage de trois matchs, Bradley Beal ne devrait pas exclure la possibilité de conduire son équipe à jouer la phase finale, dans ce qui serait chanceux de revendication par les capitalistes.

4. Les équipes qui rejoignent le tanking

On ne s’attend pas à un projet trop porteur en 2020, il sera donc intéressant de voir quelles franchises parieront délibérément sur la perte pour avoir plus d’options pour obtenir l’une des premières élections.

5. Retour de Stephen Curry

Ceux de la Baie ont déjà confirmé qu’il reviendrait à la compétition et se battrait pour bien faire avec lui. La chimie qui peut être forgée avec Wiggins lors de ces derniers matchs pourrait être décisive dans la marche à suivre des Warriors.

6. Capacité des tondeuses à discuter des deux premières positions

Il semble utopique de penser qu’ils peuvent réduire l’inconvénient de cinq matchs qui les séparent des Lakers, mais rien ne peut être tenu pour acquis. L’incorporation de Marcus Morris donne un saut de qualité à une équipe consciente de l’importance qui devrait être au moins de la deuxième conférence, pour assurer le facteur terrain jusqu’à la finale de la conférence.

7. Le fonctionnement de la nouvelle formule Rockets

Se passer de Capela pour incorporer trois joueurs triples et défensifs est un véritable all-in texan. Votre pari sur le jeu rapide et les lancers de trois sera plus flagrant que jamais, conscient qu’ils ont besoin de quelque chose de rafraîchissant s’ils veulent se qualifier pour un titre qu’ils semblent regarder plus loin chaque année. Ils doivent améliorer la cinquième place qu’ils occupent maintenant.

8. Dallas Mavericks capacité à gagner des positions

Luka Doncic et Kristaps Porzingis se comprennent mieux et ont déjà révélé qu’ils avaient de grandes aspirations, qu’ils ne seraient pas remplis d’entrer dans les séries éliminatoires. Ils seront impatients d’améliorer la septième place qu’ils occupent maintenant, dans l’attente de la possibilité de terminer cinquième, ce qui leur donnerait une opportunité en série de remporter le premier éliminatoire des éliminatoires.

9. L’évolution de Zion Williamson

Les Pélicans sont à cinq matchs et demi des séries éliminatoires, mais si la bête Zion continue de faire ces démonstrations de puissance, rien ne peut être tenu pour acquis. Ses comparutions devant le tribunal assurent le spectacle et il sera très intéressant de voir s’il est capable de conserver les chiffres et les sensations qu’il a transmis.

10. Une huitième place dans la Conférence de l’Ouest très contestée

C’est la grande inconnue dans la lutte pour entrer en playoffs. Les jeunes Grizzlies vont-ils endurer leur belle performance ou seront-ils dépassés par les Trail Blazers? De plus, vous ne pouvez pas exclure les Spurs qui voudront s’accrocher à leur séquence de deux décennies ayant une présence en séries éliminatoires. Une bataille passionnante est prévue.

