Ce qu’il faudrait pour que les joueurs de la NFL acceptent une saison régulière de 17 matchs

Les négociations entre la NFL et la NFLPA sur une nouvelle convention collective se poursuivent cette semaine au cours du rapprochement. Il y a beaucoup de problèmes sur lesquels les joueurs sont sur la clôture, mais leur plus grande préoccupation est le nombre de matchs passant de 16 à 17 pendant la saison régulière. Du côté des propriétaires, c’est leur priorité n ° 1.

La principale source de revenus de la ligue est les accords de droits médias pour distribuer le contenu et les jeux de la NFL. Ces offres télévisées sont bientôt en place et les propriétaires de la NFL veulent renégocier des offres alors que le marché est chaud et que l’économie gronde. Lorsque vous ajoutez un autre jeu avec la possibilité d’une semaine de congé supplémentaire, cela représente deux semaines supplémentaires d’action dans la NFL. Cela, plus deux autres matchs éliminatoires, équivaut à d’énormes accords sur les droits TV.

C’est pourquoi les propriétaires ont présenté une proposition de l’ABC avec une répartition des revenus plus généreuse qu’en 2011: ils comprennent l’importance de conclure un accord avant l’élection présidentielle et tout impact économique potentiel de celui-ci. Ainsi, la poussée pour 17 matchs est forte.

C’est aussi un blocage majeur dans les négociations de l’ABC. Voici pourquoi.

Plus de jeux signifie plus de risque de blessure

Mort, impôts et blessures dans la NFL. Les carrières dans la NFL sont de courte durée, par rapport à d’autres emplois. La carrière moyenne dans la NFL se situe toujours juste au-dessus de trois saisons, avec une attrition à cause du talent et, plus fréquemment, des blessures. Il y a un taux de blessures de 100% dans la NFL. Les blessures multiples, qu’elles soient petites ou grandes, s’additionnent avec le temps. Et ces blessures surviennent le plus souvent dans les jeux, en raison de représentants à fort effet de levier et à fort impact.

Peu importe comment vous le coupez, l’ajout d’un 17e match augmenterait le risque de blessures, y compris les blessures à la tête. Les joueurs de la NFL le comprennent, et je pense que les propriétaires aussi. C’est pourquoi la NFL a proposé d’augmenter les salaires minimums, les avantages postérieurs à la carrière et la taille des effectifs.

La NFL a également proposé de changer la pratique et le programme d’intersaison, comme cela a été le cas pour l’ABC 2011. La nouvelle proposition comprend une période d’acclimatation de cinq jours pour le camp d’entraînement, plus de jours de repos, moins de jours dans les coussinets et moins de temps global dans l’établissement entre avril et août.

Je suis dans une position unique. J’ai joué huit saisons dans la NFL, trois sous la «vieille» CBA et mes cinq dernières au cours de la CBA actuelle, qui doit expirer après la saison 2020. J’ai pu constater de visu les changements dans l’horaire du camp d’entraînement (plus de deux jours par jour et plus de jours de congé) et les programmes d’intersaison (moins de semaines et d’heures dans le centre). C’est beaucoup plus facile pour le corps maintenant, sans aucun doute.

Mais, et écoutez attentivement, cela n’a pas fait baisser le taux de blessures dans la NFL. En fait, la plupart du côté médical conviendraient que moins de temps de pratique a conduit à plus de blessures dans le jeu parce que les corps des joueurs ne sont pas prêts à supporter l’immense bilan physique de jouer le dimanche.

Les propriétaires de la NFL savent qu’ils peuvent convaincre certains joueurs de la promesse de moins de temps d’entraînement pour plus de matchs, mais la plupart des joueurs à la retraite, dont moi-même, auraient pris plus d’argent pour augmenter le temps d’entraînement.

Alors que le but des propriétaires de la NFL est d’attirer les joueurs avec moins de tout avant la saison régulière, je crois fermement que cela ne devrait pas être l’une des raisons pour lesquelles les joueurs de la NFL décident de 17 matchs.

Les joueurs devraient se battre pour plus d’argent et de bénéfices pour la santé

Les joueurs se considèrent comme égaux dans cette affaire et passer à 17 matchs augmente le risque de blessure et une carrière raccourcie. Ils veulent plus que ce que les propriétaires offrent – 48,5% du partage des revenus – pour y arriver. Je crois qu’une augmentation de 49% pourrait les amener à accepter 17 matchs, et 50% obtiendraient sûrement un accord.

Le seul point d’interrogation est quoi d’autre vient avec les 17 jeux? L’augmentation des prestations de retraite et des salaires minima est-elle liée à la proposition de 17 matchs? Ceux-ci disparaîtront-ils si les joueurs n’acceptent pas 17 matchs? Dans l’affirmative, est-ce que l’amélioration du salaire pour les jeunes joueurs et l’augmentation des avantages pour les joueurs à la retraite l’emportent sur le fait de ne pas obtenir jusqu’à 49 ou 50% du partage des revenus?

Certains joueurs conviendraient que c’est le cas. Prendre soin de l’ensemble du groupe est l’objectif du syndicat, et si sacrifier un ou deux pour cent donne plus d’argent aux joueurs de base, ils seraient pour.

Il convient également de noter que la plupart des joueurs veulent que leur salaire de la semaine 17 soit égal au reste de la saison. À partir de maintenant, le salaire serait plafonné à 250 000 $ pour ce jeu supplémentaire. Cependant, Peter King a rapporté dans sa chronique Football Morning in America que les joueurs individuels peuvent demander plus à leurs équipes pour la semaine 17. De toutes les demandes de plus d’argent, cela semble être le plus facile à obtenir.

L’autre retard est quelque chose dont j’ai discuté longuement: les prestations de soins de santé après la fin de la carrière des joueurs. Pour l’instant, nous avons cinq ans d’assurance maladie après notre retraite. Les joueurs veulent plus, d’autant plus qu’un 17e match et des matchs éliminatoires supplémentaires sont plus risqués pour le corps.

La NFL a proposé des changements aux avantages actuels des joueurs retraités, comme la construction de cliniques dans les villes de la NFL pour les joueurs retraités à visiter. Cela soulève des questions, principalement sur qui paie les services. La NFL? Pour les joueurs, ce n’est pas suffisant et ils veulent savoir qu’ils sont protégés par une assurance au-delà de ces cinq ans.

J’ai déjà proposé cela, mais un système à plusieurs niveaux pour les soins de santé fonctionnerait. Vous jouez pendant quatre saisons, vous recevez cinq ans de soins de santé. Cinq saisons = sept ans de soins de santé, etc. Je ne m’attends pas à ce que les propriétaires accordent aux joueurs une assurance santé à vie, et je doute que les joueurs s’y attendent lors des négociations.

Si je devais deviner, je crois que les joueurs de la NFL seront finalement d’accord avec l’ABC cette semaine après avoir rencontré en personne leurs représentants et le bureau de la ligue. Cet accord contient de nombreux éléments, la majorité des joueurs veulent accepter 17 matchs. Mais ne vous y trompez pas: la diminution du temps de pratique ne devrait pas en faire partie. Les joueurs ont besoin de plus d’avantages et d’argent. En fin de compte, c’est ce dont ils se souviendront à la retraite.