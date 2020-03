Ce qu’il faut savoir sur la suspension de la saison NBA et quand elle pourrait reprendre – The Athletic

Donc …. Maintenant quoi?

La saison NBA est suspendue en ce moment, et au-delà, le montant que nous ne connaissons pas éclipse toujours le montant que nous savons. Néanmoins, voici quelques questions courantes et, dans la mesure du possible, certaines des réponses que nous avons à ce jour.

Quand le jeu pourrait-il reprendre?

Je ne sais pas, et vous non plus, et personne avec la ligue non plus. Il s’agit de loin de la plus grande variable. Tout dépend du temps qu’il faut pour maîtriser la situation des coronavirus. Cela dépend en partie des actions que vous et moi entreprenons (distanciation sociale et lavage des mains, par exemple) et en partie des actions des fonctionnaires (ummmm… qui pourraient nécessiter une colonne séparée).

Jeudi, Adam Silver a déclaré sur Inside the NBA de TNT que la ligue serait en pause pendant au moins 30 jours, mais cela semble bientôt. Comme un poteau indicateur possible, l’Association chinoise de basket-ball a fermé sa saison le 1er février et tente de reprendre le jeu début avril. Par tous les comptes, on a l’impression qu’ils se précipitent, et il y a des obstacles logistiques majeurs pour commencer même d’ici là.

Le propriétaire de Dallas, Mark Cuban, a évoqué un possible intermède de 60 jours lors d’une apparition sur ESPN jeudi matin. Un retard de deux mois dans la NBA repousserait le redémarrage au 12 mai, mais nous n’avons aucune idée si l’épidémie de virus sera contenue dans le même laps de temps qu’en Chine. Ce n’est peut-être pas si mal et les équipes peuvent reprendre le jeu dans cinq semaines; c’est peut-être horrible et ils ne peuvent pas redémarrer avant juillet. Le Royaume-Uni, par exemple, a déclaré que le pic pourrait ne pas avoir lieu avant 10 à 14 semaines. Nous n’en savons pas encore assez pour le savoir.

Encore une fois, c’est là que des tests répandus en Amérique du Nord pourraient être très utiles. Une partie de la raison justifiable de la prudence des ligues sportives est le manque d’informations face à un risque asymétrique. Une connaissance plus approfondie des taux d’incidence et des pics attendus peut permettre à des ligues comme la NBA de prendre une décision plus éclairée.

Même ainsi, les gouvernements et les autorités sanitaires sont susceptibles de retirer la batte des mains de la ligue pendant un certain temps. Déjà, le gouverneur de l’Illinois a essentiellement ordonné qu’il n’y ait pas de matchs avec les fans à Chicago avant le 1er mai.

Y a-t-il un précédent pour annuler le reste de la saison?

Oui, il y en a deux. La Major League Baseball en 1994 a annulé le reste de sa saison en raison d’une grève des joueurs qui s’est poursuivie jusqu’en 1995. (C’est la vie, fans des Expos). Plus loin, mais peut-être plus pertinent, les finales de la Coupe Stanley de 1919 ont été annulées en raison de l’épidémie de grippe espagnole.

Évidemment, si cette situation se prolonge assez longtemps, la NBA (et la LNH) manqueront de temps pour terminer une saison et seront forcément obligées de la fermer. Le basketball universitaire, opérant avec un horizon temporel beaucoup plus court, a déjà pris cette décision cette semaine.

Les joueurs sont-ils toujours payés?

Oui, avec un astérisque.

La plupart des contrats avec les joueurs précisent que les joueurs seront payés en versements réguliers jusqu’au 30 juin; la situation actuelle ne devrait pas affecter cela.

Cependant, il existe un langage de «force majeure» dans l’ABC pour que les propriétaires récupèrent une partie de cet argent si les matchs sont anéantis par des événements hors du contrôle de la ligue. En plus des actes de guerre et des actes de la nature, cette section mentionne spécifiquement les épidémies. Le montant est de 1 / 92,6e du salaire du joueur pour chaque match manqué. En réalité, cela aboutirait probablement à une négociation entre l’Association des joueurs et la ligue.

Plus inquiétant, la ligue a le droit de résilier l’ABC en cas de force majeure en donnant un préavis de 60 jours. Il n’est pas clair qu’il serait avantageux de le faire à moins que la saison prochaine ne soit également en danger, mais la langue est là.

En attendant, il y a deux situations plus petites qui méritent d’être mentionnées. Les premiers et les plus évidents sont les contrats de 10 jours. Il y a huit joueurs dans la ligue qui jouaient 10 jours à compter de mercredi, et tous expireront bien avant que la ligue ne joue un autre match. Vous ne vous attendriez pas à ce qu’une équipe signe à nouveau 10 jours supplémentaires dans les circonstances actuelles, bien qu’il soit possible qu’elle puisse accepter un accord pour le reste de la saison.

Anthony Tolliver de Memphis a vu son contrat expirer jeudi; dans les neuf prochains jours, les contrats de Charlotte Choeley, Detroit Donta Hall, Golden State Chasson Randle, Cleveland Sir Sir Dominic Pointer et Sheldon Mac, Golden State Dragan Bender et Clippers Joakim Noah prendront également fin.

La deuxième situation, moins évidente, concerne les joueurs bidirectionnels. Puisqu’aucun d’entre eux ne sera affecté à leur équipe NBA dans un avenir prévisible, ils seront payés à leur taux de salaire de la Ligue G et non au taux NBA plus lucratif. C’est un problème potentiel si le jeu ne reprend pas – de nombreux bidirectionnels ont été signés avec une promesse tacite d’obtenir le maximum de 45 jours de service pour le joueur, et cela peut maintenant s’avérer impossible.

La saison de la Ligue G étant également suspendue et ne reprenant probablement pas (le dernier match était prévu pour le 28 mars), on espère que la ligue permettra aux joueurs bidirectionnels de s’entraîner avec leurs équipes de la NBA pendant la suspension du jeu sans être facturé une journée de service .

Combien de temps les joueurs sont-ils censés traîner?

Encore une fois, nous sommes ici en terra incognita. L’idée générale est que garder les joueurs sous un même toit et limiter leur exposition est probablement pour le mieux, et la ligue dispose actuellement d’un certain effet de levier puisque tous lesdits joueurs sont sous contrat. De plus, bien sûr, plusieurs équipes sont en quarantaine.

Cela dit, la ligue sera suspendue pour un minimum de 30 jours et probablement un peu plus longtemps. Dans ce scénario, nous pouvons atteindre un point où les joueurs poussent à être laissés à eux-mêmes pendant un certain temps.

Enfin, si et quand la suspension du jeu prend fin, les joueurs seront probablement invités à revenir jouer beaucoup plus longtemps au printemps et en été que leurs contrats initialement spécifiés. Ce qui nous amène au prochain numéro…

Que se passe-t-il si nous passons à l’été?

Il y a beaucoup de problèmes à régler. Plus évidemment: les contrats des joueurs NBA se terminent le 30 juin. Tous.

Il en va de même pour la plupart des membres du personnel et du personnel de l’équipe, des entraîneurs et du front-office aux éclaireurs et au personnel de formation. Parmi ceux qui ne le font pas, presque tous expirent au cours du mois de juillet. C’est de moindre importance pour ceux qui ont des accords pluriannuels, mais pas tout le monde. Par exemple, ce serait vraiment bizarre de devoir négocier une prolongation de trois semaines avec le personnel d’entraîneurs ou les entraîneurs car la saison s’est terminée fin juillet.

On suppose que c’est l’un des principaux problèmes que la ligue devra affronter avec l’association des joueurs, ainsi que des accords avec les entraîneurs et autres employés. À certains égards, la négociation avec l’association des joueurs peut être plus facile, car il s’agit d’un grand syndicat opérant à un niveau très défini; on suppose qu’il serait facile de procéder à une modification générale afin que les contrats ne soient exécutés que plus tard cette année.

Quelques joueurs ont également des conditions contractuelles qui nécessitent un paiement forfaitaire pour la saison 2020-21 le 1er juillet; cela pourrait facilement être renégocié à une date ultérieure également si les circonstances l’exigent.

Cependant, les équipes peuvent se mêler plus profondément des négociations avec les entraîneurs et les autres membres du personnel qui ne font partie d’aucun syndicat. Cela pourrait être une ride délicate de toute poussée après le 30 juin dans le calendrier NBA.

Voudraient-ils abandonner la saison régulière et commencer les séries éliminatoires? Pourraient-ils avoir des séries plus courtes?

Peut-être. Encore une fois, nous sommes ici dans un tout nouveau territoire. Tout est sur la table. Tout dépend de la rapidité avec laquelle la ligue peut redémarrer. L’un des résultats est que la ligue peut donner aux équipes une période de quelques semaines pour se remettre en état et jouer jusqu’à un certain nombre de matchs spécifié, puis commencer les séries éliminatoires, mais même cela nécessiterait probablement un retour au jeu dans les deux prochains mois ou donc.

Si les joueurs ne sont de retour sur le terrain qu’en juin ou plus tard, un scénario de bon sens consiste à prendre les huit meilleures équipes de chaque conférence à partir du 13 mars, en lançant une après-saison tronquée de meilleur de cinq (ou même de meilleur de). trois) séries avec ces 16 équipes, et essayer d’avoir un champion nommé d’ici juillet ou début août.

Des résultats entre ces deux pôles sont également possibles; encore une fois, tout dépend du temps dont dispose la ligue une fois que cette pandémie s’est (espérons-le) passée.

Qu’en est-il de la disponibilité de l’arène?

Cela pourrait être un facteur majeur dans tout scénario où la saison de la ligue se prolonge en juillet et août. La NBA exige que les équipes aient leur arène disponible pour un nombre donné de dates jusqu’à la fin juin, mais après cela, les arènes peuvent réserver à leur guise. Certaines arènes seront remplies de concerts, de camions monstres, de spectacles sur glace et qui sait quoi d’autre au cours de ces mois.

Comme toujours, le Staples Center de Los Angeles est le plus difficile à organiser pour un calendrier NBA, car c’est un lieu très populaire. De plus, nous avons deux équipes qui y jouent, pas une seule, ainsi que les Kings de la LNH, qui peuvent être confrontés exactement à la même situation. Les deux locataires de la NBA devraient également effectuer des séries éliminatoires profondes.

Cela n’entre même pas dans l’autre partie de cela – la WNBA. De nombreuses équipes de la WNBA jouent dans les mêmes arènes que leurs équipes NBA. Seraient-ils poussés hors de leurs jeux pour faire de la place aux garçons? Ce serait une mauvaise image, c’est le moins qu’on puisse dire.

Une véritable possibilité de contourner le problème de disponibilité de l’arène, surtout à l’approche de l’été: les jeux de jour. Chaque arène du pays est disponible à 1 heure de l’après-midi un mardi. Ils ne dessinent peut-être pas aussi bien, mais si les jeux de jour sont la seule option, ils deviennent convaincants.

Mais il peut y avoir plus de solutions hors des sentiers battus…

Y aura-t-il des fans aux jeux?

Encore une fois, qui sait? Mais il semble bien que la ligue pourrait redémarrer beaucoup plus tôt si elle était disposée à jouer à des jeux sans fans et avait juste du personnel et des médias essentiels dans le bâtiment. Atténuer les risques pour 200 personnes est beaucoup plus facile que pour 20 000 personnes et serait probablement plus facilement toléré par les autorités de santé publique.

La NBA perdrait ainsi beaucoup de revenus de la porte, mais serait au moins en mesure de créer des jeux pour la consommation télévisée. Ceux-ci pourraient faire des gangs avec une population ennuyée et enfermée.

S’il n’y a pas de fans, quel est l’intérêt des matchs à domicile et à l’extérieur?

Exactement. Des jeux sur site neutre ont déjà été évoqués comme une possibilité lorsque la ligue a découvert la situation des coronavirus plus tôt cette semaine, selon un rapport d’Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Cette option devrait rester sur la table, en particulier si la suspension est longue. Par exemple, si la ligue doit recourir à des séries éliminatoires tronquées en juillet, une chose qu’elle devrait sérieusement considérer – et je ne sais pas si la NBA l’a déjà fait – est d’amener tout le monde sur un site neutre, de jouer aux jeux, d’avoir des tests rigoureux. en haut sur le site, et en rayonnant à travers le pays pour la télévision. (Remerciements à notre Dave DuFour, qui a déjà évoqué cette possibilité).

Bien qu’il y ait des risques à amener tout le monde à un seul endroit, cela semble plus sûr que d’avoir un groupe d’équipes qui vont et viennent. La soustraction des déplacements permettrait également aux équipes de terminer un tournoi d’après-saison plus rapidement.

Et la Ligue d’été?

Que Dieu vous bénisse, Summer League, mais vous pourriez être “Fall League” cette année si vous existez. Fondamentalement, il est difficile de trouver un scénario où la Ligue d’été se produirait à tout moment approchant son horaire normal. Soit la ligue revient en retard, repousse en juillet et, par conséquent, repousse la Ligue d’été bien plus loin, soit les choses sont si mauvaises que la ligue ne revient pas. Ils ne vont pas lancer soudainement Summer League dans la foulée.

Quel est l’impact sur la saison 2020-21? Serait-ce un cas test pour pousser la NBA dans l’été de manière plus permanente?

Il y a deux éléments à cela, et encore une fois, les deux devraient être renégociés avec l’Association des joueurs parce que le début et la fin de la saison sont précisés dans l’ABC.

Mais l’idée de base est qu’une fin tardive de la saison de cette année entraînerait une poussée des joueurs pour commencer la saison prochaine plus tard, leur permettant ainsi d’avoir leur intersaison régulière. Dans l’intervalle, une poussée en été, si elle est jugée suffisamment réussie par les compteurs de haricots de la ligue, pourrait s’avérer avoir une certaine capacité de résistance.

Personne ne voit cela comme autre chose qu’un événement accessoire potentiel en réponse à des circonstances imprévues, mais cela ouvre certainement la porte à une modification plus agressive du calendrier des saisons futures.

Comment cela affecte-t-il les incitations dans les contrats des joueurs?

C’est là que les choses deviennent intéressantes, et encore une fois, cela va probablement se résumer à la ligue, assis avec l’Association des joueurs et acceptant des termes de bon sens.

Plusieurs joueurs ont des incitations, par exemple, qui spécifient qu’ils doivent atteindre un certain objectif statistique ET jouer un certain nombre de jeux – un nombre qui se situe généralement dans les années 60 ou 70.

Ricky Rubio, de Phoenix, par exemple, a une incitation qui lui rapporte 75 000 $ s’il joue dans au moins 65 matchs et tire au moins 82% de la ligne. Jusqu’à présent, Rubio tire à 85,3% de la ligne; les Suns ont joué exactement 65 matchs et Rubio a joué dans 57 d’entre eux. Bien qu’il ne se soit techniquement pas qualifié et aurait pu donner que les Suns avaient disputé 65 matchs, il était clairement en passe de se qualifier dans une saison normale de 82 matchs.

Qu’en est-il des critères Supermax?

On suppose que les scribes de la ligue voteront toujours sur le MVP et les équipes de toutes les ligues même si la saison est annulée, tout comme la Major League Baseball l’a fait en 1994. Si, pour une raison quelconque, cela ne se produisait pas, cela jetterait les critères de supermax de la ligue dans le désarroi et exigent une détermination de la part de quelqu’un de la ligue qui s’est qualifié et qui ne l’a pas fait. Pour l’instant, je pense que nous pouvons présumer que cela sera géré.

Comment cela affectera-t-il le plafond salarial pour la saison prochaine et au-delà?

J’ai déjà discuté de cela dans un article séparé avec notre analyste de l’ABC, Danny Leroux, mais il suffit de dire qu’il y aura certainement des impacts basés sur une perte de revenus de la porte. Pour des réflexions plus approfondies sur ce sujet, voici notre histoire complète.

Qu’advient-il du projet?

Comme indiqué dans ma chronique avec notre analyste NBA Draft Sam Vecenie, le projet ne doit pas nécessairement avoir lieu après les séries éliminatoires – la ligue a beaucoup d’options pour savoir quand elle pourrait potentiellement mettre en œuvre un projet. Pour en savoir plus sur ce qui se passe du côté ébauche, voici notre histoire complète.

Quel est l’impact sur l’agence libre?

Je soupçonne que l’impact principal sur l’agence libre sera en termes de calendrier plutôt que de mise en œuvre. Toutes les règles resteront probablement les mêmes (bien que, comme indiqué ci-dessus, certaines choses amusantes puissent se produire avec la casquette), cela se produira à un moment donné après que la ligue aura terminé de jouer tous ses matchs. Il est peu probable que ce soit le 1er juillet.

Et les Olympiques?

Pour le moment, les Jeux olympiques devraient commencer à Tokyo fin juillet. Bien que je ne puisse que spéculer sur un report, je dois noter qu’une saison NBA repoussée entrerait définitivement en collision avec les Jeux olympiques. En particulier, il pourrait être difficile pour les joueurs de la NBA de pays non américains de participer à des tournois de qualification pré-olympiques fin juin, car la saison de la NBA peut encore être en cours à ce stade.

Secondairement, tout joueur de la NBA dont l’équipe a disputé des séries éliminatoires aurait peu ou pas de temps pour récupérer à temps pour une apparition fin juin aux Jeux olympiques – affectant très probablement des stars américaines dans des équipes d’élite telles que Kawhi Leonard, LeBron James, Anthony Davis, Paul George et Khris Middleton. Mais, comme avec une grande partie de la planification de la NBA en ce moment, tout cela est vraiment de la spéculation à ce stade. Il sera dicté par des événements indépendants de la volonté de la ligue dans les semaines et les mois à venir.

(Photo du haut: Michael Reaves / .)

