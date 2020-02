“Ce qu’ils font offensivement est brillant”

Lors d’une apparition mardi sur ESPN’s The Jump, l’ancien centre de la NBA et actuel analyste de la ligue Kendrick Perkins a déclaré qu’il ne serait pas surpris si les Houston Rockets remportaient la Conférence de l’Ouest.

Perkins, qui était coéquipiers avec les stars de Houston Russell Westbrook et James Harden pendant plusieurs saisons à Oklahoma City, a déclaré qu’il avait assisté aux deux derniers matchs à domicile des Rockets avant la pause des All-Star contre les Utah Jazz et Boston Celtics. Voici un échantillon de sa critique:

J’ai été très critique envers Mike D’Antoni et Daryl Morey, mais ils sont sur quelque chose.

Ce qu’ils font offensivement là-bas est génial. Ils espacent le terrain et disent: «Hé, nous avons deux anciens MVP à leur apogée. Arrêtez-les! Et ils ne peuvent pas.

Et j’étais d’ailleurs plus impressionné par leur énergie défensive. Je vous le dis, ils jouent avec un autre type de butin. Vous pouvez sentir l’énergie. Au début, je sais, mais c’est dangereux.

Je ne serais pas surpris s’ils arrivent en finale.

Les commentaires de Perkins sont encore plus remarquables compte tenu de son histoire personnelle en tant que grand homme traditionnel de la NBA. À une époque où de nombreux centres devenus analystes déplorent souvent le manque de protection après-jeu ou de jante dans le jeu d’aujourd’hui, Perkins croit en l’approche non conventionnelle de Houston.

En trois matchs depuis le 5 février, le commerce du gros Clint Capela traditionnel – et avec PJ Tucker, spécialiste défensif polyvalent de l’as et du corner à partir du centre, Westbrook a marqué au moins 36 points à chaque match avec un tir de 54% ou mieux. .

Cela correspond à la plus longue séquence de ce type en NBA depuis plus de 20 ans. Le dernier joueur à l’avoir fait pendant quatre matchs était le centre du Temple de la renommée Shaquille O’Neal, qui l’a fait en novembre 1999. Il était le joueur par excellence de la saison.

Avant la victoire de mardi dernier sur Boston, l’entraîneur-chef des Celtics, Brad Stevens, qualifiait Westbrook de «comme un moteur à réaction volant dans la peinture».

“En interne, nous ne pensons pas que ce soit une petite balle”, a déclaré Westbrook à propos de la formation. “Nous jouons simplement avec notre personnel et allons en compétition, et c’est tout.”

Au cours de ses 14 dernières sorties, Westbrook, 31 ans, affiche en moyenne 34,0 points (53,0% de tirs), 8,1 rebonds et 7,6 passes décisives par match. Cela fait de lui le meilleur buteur de la NBA sur cette période par match, derrière Damian Lillard de Portland (35,5).

Au cours de cette période de 14 matchs, Westbrook mène de loin la NBA avec une moyenne de 25,3 entraînements par match. Avant cette période, le MVP 2017 se classait n ° 6 de la ligue avec 18,2 disques par match.

“De toute évidence, avec ce style de jeu, différents gars sur le terrain doivent pouvoir garder beaucoup d’espace, ce qui est à mon avantage”, a déclaré Westbrook lors de sa journée des médias. “Nous allons dans la bonne direction. Je suis heureux où nous sommes, et je suis heureux où nous allons. “

Quant à Harden, après avoir connu une longue récession en janvier, le joueur par excellence 2018 a marqué 40 points ou plus dans trois de ses six matchs en février, et il a dépassé 47% des tirs depuis le terrain dans quatre d’entre eux. Il enregistre également en moyenne 8,3 passes décisives par match ce mois-ci, contre 6,5 en janvier.

Pour la saison 2019-20 à ce jour, Harden mène la ligue en marquant par une large marge à 35,3 points par match.

Harden, Westbrook et le reste des Rockets (34-20) sont de retour jeudi soir à Golden State (12-43). Ce match débute à 21 h 30. Central, avec une diffusion nationale exclusive sur TNT.

Houston a remporté cinq de ses sept derniers matchs, et il pourrait s’agir de six, si ce n’est pour un frappeur de buzzer étonnant de Bojan Bogdanovic de l’Utah.

