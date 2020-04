“Ce sera une nuit difficile pour lui”

Lonzo Ball et LaMelo Ball se sont rapprochés, de leur propre aveu, au cours de la dernière année alors que ce dernier cherche à suivre les traces du premier. LaMelo s’est appuyé sur Lonzo pour obtenir des conseils sur les astuces pour jouer professionnellement et les étapes à suivre pour entrer dans la ligue.

Mais Lonzo n’a pas perdu l’aspect compétitif de sa relation avec son frère cadet. Alors que LaMelo est dans les dernières étapes du processus de pré-draft, il semble prêt à être l’un des meilleurs choix de repêchage et un verrou infaillible à jouer dans la NBA la saison prochaine.

Les Pélicans n’étant probablement pas l’équipe qui rédige le ballon à la fois en raison du besoin de positionnement et de la probabilité statistique que l’équipe ne monte pas dans le tirage au sort, une confrontation entre les deux frères Ball sera à l’horizon la saison prochaine.

Lonzo a déjà profité de l’occasion pour parler de détritus à LaMelo au sujet de leur première rencontre, quand cela pourrait être. Sur le podcast de JJ Redick avec The Ringer cette semaine, Lonzo a été interrogé sur la première rencontre entre les deux et s’il allait le défendre.

“Nous verrons. Nous verrons si mon nom correspond au sien. Je connais assez bien son jeu, donc ça pourrait être une soirée difficile pour lui. »

Lonzo a également noté le moment où son coéquipier Jrue Holiday a affronté les frères Aaron et Justin plus tôt cette saison contre les Pacers et le succès qu’il a remporté contre ses plus jeunes frères et sœurs. Lors de la rencontre sur route entre les deux équipes, Jrue a terminé avec 31 points, 10 passes décisives et six rebonds contre ses deux frères.

Voir les frères Ball s’affronter sera une rencontre fascinante. Ce sera également la première fois que le public verra les deux s’affronter plutôt que dans la même équipe.

