Ce sont nos pires cauchemars sportifs d’enfance. Quel est ton?

Nous aimons tous regarder des sports, et la plupart sinon tous d’entre nous aiment ou ont aimé faire du sport à un moment donné. Pour beaucoup d’entre nous, nos moments sportifs déterminants sont venus comme des enfants, peut-être dans la Petite Ligue ou simplement jouer avec nos amis.

Mais tous les souvenirs sportifs ne sont pas excellents, et nous n’avons pas toujours été emportés sur le terrain / court en tant que champions. Parfois, ce qui nous reste même des décennies plus tard était assez douloureux, peut-être drôle et presque certainement embarrassant à un certain niveau.

Voici nos cauchemars sportifs d’enfance. S’il vous plaît profiter de notre jeune traumatisme pour votre amusement.

Postérisé

C’était en huitième ou en neuvième année, et un jour nous avons trouvé une école primaire où nous pouvions jouer au basket-ball. C’était surtout un mélange de bons amis et de connaissances amicales. Il n’y avait pas d’étrangers ici. Mon meilleur ami Scott, qui était bien plus petit que moi de quatre pouces, s’est retrouvé dans l’équipe adverse pour l’un des matchs.

Scott était naturellement un meneur, un type de Rod Strickland dur à cuire, si je devais lui épingler un échantillon de la NBA. J’étais lent et principalement confiné au poste bas, même si j’ai eu un tir extérieur étonnamment bon pendant un certain temps. Rien de tout cela n’avait d’importance ce jour-là.

Je me suis retrouvé à pédaler en arrière, défendant sur une pause rapide, avec Scott se précipitant vers moi. Je me demandais à qui il pouvait passer et j’ai commis le péché de ne pas arrêter le ballon. Avant de le savoir, j’étais beaucoup trop près du panier et Scott était déterminé à terminer avec un seau. Il a sauté vers moi, et je n’y ai pas beaucoup réfléchi, à part me demander comment je pourrais bloquer son lay-up, qui jusqu’à ce moment était le summum de nos options de finition.

Mais une chose amusante s’est produite. Scott n’a jamais cessé de monter. Son genou a frappé ma poitrine à peu près au même moment où je me suis souvenu que nous jouions sur des jantes de huit pieds, et même cette réalisation étonnante n’aurait pas pu me préparer pour le dunk tonitruant qu’il m’a déchaîné. C’était presque exactement comme ce dunk Chambers, du moins dans mon esprit.

J’ai envoyé un texto à Scott – nous sommes toujours amis, depuis la maternelle – pour lui demander s’il se souvenait de ce dunk, ce qu’il a bien sûr fait.

“LOL, Tom Chambers comme un soleil”, a déclaré Scott. «Si j’étais plus gracieux / athlétique, ça aurait pu être comme [James] Digne.”

De mon point de vue, sous lui, Scott me semblait assez gracieux.

C’était une humiliation totale. Heureusement, j’étais parmi mes amis, et comme mon meilleur ami Scott était celui qui m’a postérisé, je n’avais pas besoin de me retirer immédiatement, non seulement du basket-ball mais de la vie publique.

– Eric Stephen

Overdrive maximum

Dans ma ville natale de Port Jervis, New York, nous avions ce truc appelé «baseball de machine à lancer», qui se jouait après le tee-ball et avant le baseball à lancer libre. Essentiellement, les entraîneurs traînaient sur le monticule une de ces machines de tangage avec la roue en caoutchouc géante, comme celle-ci:

JUGS Sports via Amazon.com

Vous remarquerez deux ou trois choses à propos de cette bête. La première est qu’il s’agit d’un appareil de grande puissance qui doit être branché, ce qui signifie généralement faire passer un câble d’extension en direct sur la première ligne de base afin d’atteindre le monticule. Pourquoi ne pas l’exécuter derrière le marbre au lieu de traverser un chemin de course majeur? Je ne sais pas; pourquoi l’utiliser du tout? Vous posez déjà les mauvaises questions.

Vous remarquerez également la roue en caoutchouc géante et exposée qui est utilisée pour propulser le ballon quelque part au nord de 60 mph. Ce n’est généralement pas un problème lorsque cette chose est derrière une sorte de filet de protection, mais peut-être que vous comprenez maintenant qu’une telle chose n’existait pas vraiment pour vous.

Vous voyez, dans la «machine à lancer», tandis que l’entraîneur faisait fonctionner la machine sur le monticule, il y avait encore un enfant qui jouait comme lanceur pour jouer sur le ballon, terminer le jeu et ensuite remettre le ballon à l’entraîneur. Et puis juste … rester là, je suppose? Juste à côté de ce danger clair et présent.

Et donc, après la troisième fois, un frappeur a frappé une ligne droite directement dans la roue exposée et l’a ricoché dans ma pommette, j’ai posé mon gant, j’ai dit “Messieurs, merci beaucoup”, et je n’ai jamais joué un autre match de baseball en ma vie.

– Ryan Simmons

Beanball

J’étais un bon joueur de ballon de la Petite Ligue, bien que l’on puisse dire que ma carrière de baseball a culminé vers 8 ans. Une excuse pour expliquer pourquoi les choses auraient pu aller au sud? Que diriez-vous de notre propre entraîneur nous haricoter régulièrement!

Là où j’habitais, les enfants ont commencé avec le Tee Ball, puis sont passés au terrain d’entraîneur, puis aux enfants. Dans les ligues de pitch d’entraîneurs, un coach a lancé à sa propre équipe (l’équipe adverse plaçant un joueur à côté de lui pour aligner la position). Nous avions des entraîneurs en rotation, et l’un des entraîneurs a connu une séquence folle et a réussi à haricoter régulièrement les enfants quand il était là-haut. Et étant donné que c’était un entraîneur qui tanguait avec sa propre équipe, vous n’avez pas pu prendre votre base. L’entraîneur n’atteignait pas la vitesse de pointe, mais quand vous avez huit ans, vous vous souvenez de ce genre de chose!

– David Fucillo

Une critique cinglante

Je suis presque sûr d’avoir déjà raconté cette histoire sur SB Nation, mais revivre vos traumatismes d’enfance est au moins [checks] 95 pour cent du point d’Internet. Alors recommençons.

Au début de mon adolescence, avant même de pouvoir rêver d’une poussée de croissance, mon père m’a emmené à presque tous mes matchs de football. Je ne vais pas vous dire que j’ai allumé le monde en feu, mais j’étais bon pour le niveau que je jouais, surtout quand vous prenez en compte que j’avais une aversion presque surnaturelle pour la course (je l’ai toujours).

Un jour, ma mère m’a emmenée à la place. La plupart de nos matchs étaient sur gazon, mais cette fois nous avons fini par jouer sur ce qui était essentiellement du béton peint en vert. J’étais à l’arrière gauche. N’ayant rien pour ralentir le ballon, le jeu est devenu une question de vitesse et je n’étais pas du tout équipé pour gérer la vitesse. Mon équipe a perdu, 2-0, et j’ai été absolument incendiée sur l’un des buts.

Quand je suis rentré dans la voiture pour les 20 minutes de retour à la maison, ma mère a dit: «Je ne comprends pas pourquoi ton père m’a dit que tu étais bon.» Le reste était un silence gênant.

– Graham MacAree