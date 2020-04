Ce triathlète a vu sa course en ligne ruinée par son mari

Les triathlètes proposent des moyens uniques de rester compétitifs malgré leur confinement en raison de la pandémie de coronavirus. Malheureusement, certains apprennent que la course virtuelle s’accompagne d’une multitude d’obstacles qui n’existent pas à l’extérieur, y compris un mari stupide trébuchant sur un cordon d’alimentation et vous éliminant d’une course.

Miranda Carfrae, une triathlète australienne, a participé ce week-end au premier Ironman Pro VR Challenge, qui a opposé les meilleurs athlètes du sport à une course virtuelle sur des vélos intelligents. Carfrae était à la deuxième place lors d’une étape de vélo de 55 milles lorsque son mari, son compatriote triathlète Tim O’Donnell, est entré dans la salle, a trébuché sur le cordon d’alimentation et a éteint son vélo.

Carfrae a été immédiatement disqualifiée pour s’être déconnectée de la course, mais a choisi de continuer de rouler quand O’Donnell a brandi une pancarte indiquant «MY BAD» devant elle. Carfrae a expliqué que si son mari avait de bonnes intentions, cela n’a pas effacé sa maladresse.

“Il a décidé d’apporter mes trophées ici comme motivation et quand il a fait le tour du dos, il a coupé la prise”, a expliqué le joueur de 39 ans. “Quel idiot!”

Il est très agréable qu’O’Donnell veuille essayer de garder sa femme motivée, alors donnons-lui des accessoires maintenant. Cela dit, lorsque votre autre partenaire participe à un triathlon en ligne, vous avez à peu près un travail pour la durée de la course: ne coupez pas le courant. C’est ça. Tout le reste est une seconde éloignée de votre tâche principale de ne pas couper le courant du mur. Cela va sans dire, mais dans ce cas, cela mérite un rappel.

Carfrae a noté sur Instagram qu’O’Donnell courrait le week-end prochain dans un événement en ligne similaire, mais elle jure de ne pas se venger. “Tim court le week-end prochain et je ne retirerai pas son cordon”, a-t-elle déclaré. Non pas que nous la blâmerions nécessairement si elle le faisait. Cinquante-cinq milles est un long chemin.