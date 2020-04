“Cela me brise le cœur que Kobe ne soit pas là pour recevoir le prix”

Le légendaire Magic Johnson, il suffit de savoir officiellement l’élection de l’ancien garde Kobe Bryant, des Lakers de Los Angeles, en tant que nouveau membre du Basketball Hall of Fame, correspondant à la classe 2020, declarifié la grande tristesse qu’il ressentait qu’il ne pouvait pas être pour célébrer.

04/04/2020 à 21:47

CEST

Sport.es

Bryant, 41 ans, est décédé le 26 janvier dans un accident d’hélicoptère dans lequel sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes qui allaient bo sont également décédées.rdo du navire lors de son crash dans la zone montagneuse de Calabasas (Cen Californie) juste à l’extérieur de Los Angeles.

Johnson, qui est également membre du Hall of Fame, Il a dit qu’il était très triste de penser que dans l’introduction en tant que nouveau membre, le «Black Mamba» ne serait pas présent pour recevoir le prix.

Coeur brisé

“Cela me brise le cœur qu’il ne soit pas là pour qu’il puisse recevoir le prix et faire un grand discours”, Johnson a déclaré à travers ses réseaux sociaux, tout en félicitant et en soutenant toute la famille de Bryant.

“Mais à sa femme et à ses trois filles, à ses parents et à ses deux sœurs, je tiens à les féliciter”, a déclaré Johnson. “Nous tous, en tant que fans et joueurs des Lakers, serons là pour les soutenir. “

Avec Bryant, l’expivot Tim Duncan et l’ancien attaquant Kevin Garnett ont également été choisis, Tous ont pris leur retraite au cours de la même année 2016 après avoir ajouté 11 titres de ligue et quatre prix du joueur le plus utile (MVP) de la saison régulière. Son choix est déjà considéré comme l’une des classes les plus importantes de l’histoire du basket professionnel.

La cérémonie, dans l’air

La cérémonie d’introduction des nouveaux membres élusdeux auront lieu le 29 août à Springfield, Massachusetts, où se trouve le Hall of Fame.

Cependant, il n’est pas certain qu’elle puisse être réalisée à cette date en raison de la pandémie de coronavirus qui a forcé la suspension indéfinie de la NBA et du sport aux États-Unis.

.