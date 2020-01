Célébrer la carrière d’Andy Reid en tant que rédacteur sportif très exagéré

Il fut un temps dans la vie d’Andy Reid où il rêvait beaucoup plus humblement que de mener son équipe au Super Bowl. Il y a environ 40 ans, l’entraîneur-chef des Kansas City Chiefs était un tacle offensif de secours pour les BYU Cougars, sans grand espoir d’une carrière de joueur professionnel.

L’objectif de Reid était plutôt d’être un rédacteur sportif.

“Il y a un moment au collège où vous ne savez pas exactement dans quelle direction vous allez, mais j’ai toujours pensé que ce serait amusant d’écrire pour Sports Illustrated”, a déclaré Reid au Kansas City Star en 2017.

Reid est donc devenu chroniqueur au Provo Daily Herald, un quotidien qui dessert la région métropolitaine autour de BYU. Hélas, ce cheminement de carrière n’a jamais abouti. En 1982, Reid a été embauché comme assistant diplômé BYU et il a été l’entraîneur de la ligne offensive de l’État de San Francisco un an plus tard. Il a rebondi dans les rangs du collège pendant une autre décennie avant de rejoindre les Packers de Green Bay en tant qu’assistant offensif en 1992.

Le reste appartient à l’histoire. Après 14 saisons comme entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie et sept autres avec les Chiefs, Reid est septième de l’histoire de la NFL en victoires. Il a maintenant également la chance de gagner son premier Super Bowl.

Du seul point de vue du salaire, la décision de Reid de poursuivre le coaching au lieu du journalisme a porté ses fruits. Il a dit à The Star qu’il avait toujours toutes ses colonnes du Daily Herald, mais qu’il ne voulait pas les partager parce que “ce serait une mauvaise et moche affaire.”

Malheureusement pour Reid, Internet a rendu ces articles accessibles. Voici un échantillon:

La colonne – comme la plupart des travaux de Reid – parle avec poésie de ses coéquipiers BYU. Dans ce cas, c’est Mike «Mad Dog» Morgan, un tacle défensif pour les Cougars, avec le reste de la ligne défensive. Et c’est … coloré.

«Morgan n’a aucune crainte. Son équipe raconte des histoires selon lesquelles Morgan a été trouvé en train de chasser des requins dans le Pacifique Sud. Seul jeu d’enfant pour le Mad Dog. Morgan ne supporte pas de nageoire dorsale mais toutes les autres caractéristiques sont définitivement liées au requin. »

En voici un autre de Reid qui fait l’éloge du quart-arrière BYU Jim McMahon, comparant même le futur quart-arrière des Bears à Abraham Lincoln.

La colonne (par ANDY REID “The Man”) est une défense de McMahon, qui a été de toute évidence écrit sous un mauvais jour par un journaliste du Wisconsin. Selon Reid, McMahon a été peint comme un joueur «traître, égoïste, anti-religieux».

«Jim McMahon n’est pas un traître. Les traîtres ne sacrifient pas leur corps un samedi après-midi. Les traîtres ne prennent pas la gueule de leurs fans. Les traîtres partent à la première occasion ou élaborent des plans pour saboter leurs homologues. Cela ne fait pas partie de Jim McMahon et ne le sera jamais. Jim McMahon n’est pas un traître! »

Mais attendez, il y a plus.

Regardez cette citation pull!

«Si le général Patton avait pris des leçons de Sir James, il pourrait être en vie aujourd’hui. Sir James est un leader au-delà du niveau de tout leader connu dans l’histoire récente. »

C’est un joueur de ligne offensive qui ira au bâton pour son quart-arrière.

Reid a justement décrit son écriture au Star comme «principalement des caricatures verbales des joueurs et des entraîneurs. Je voudrais juste inventer des trucs et aller avec – un vrai écrivain. “

Si Reid poursuivait sa carrière, il aurait vraisemblablement atteint le point où il ne pourrait pas simplement écrire sur le football BYU. Il n’a jamais eu à faire cette transition et a trouvé sa vraie vocation dans le coaching.