Celtics a fait une offre pour Detroit’s Wood, mais Pistons a reculé

Il semble que le rapport suggérant que les Boston Celtics recherchent un grand homme soit exact, avec un mot venant de l’écrivain James Edwards III de The Athletic’s Detroit Pistons que Boston a fait une offre pour l’attaquant Christian Wood.

Détroit, évidemment, n’était pas particulièrement intéressé par tout ce que les Celtics avaient en tête, mais Wood devrait certainement figurer sur la courte liste d’options à bas prix de Boston pour renforcer la rotation de leur banc.

Marquant 10,5 points et 5,3 rebonds par match en 18 minutes par match dans un rôle de réserve avec les Pistons tout en tirant à 37,6% de trois 1,7 fois par match, le grand de 6 pieds 10 correspond au profil du type de joueur que les Celtics devraient être recherche dans.

Le produit UNLV tire bien et souvent assez loin du périmètre pour être en mesure de remplir en tant que starter dans certaines files d’attente, et donnerait à Boston une excellente option sur le banc la plupart des nuits.

Le rejet par les cuivres de Détroit ne signifie pas nécessairement un accord potentiel pour le grand homme de 24 ans est mort dans l’eau, mais si les négociations se poursuivent, il faudra probablement une offre importante pour un joueur qui semble faire partie de les plans des Pistons pour l’avenir.

Les rapports, s’ils sont exacts, nous aident à déterminer le type de direction que Boston espère prendre avant l’heure limite de 15 heures HE, si rien d’autre.

Avec une équipe prospère grâce à la chimie qu’ils ont construite cette saison, il n’y a aucune urgence majeure pour les Celtics de faire un pas.

À l’inverse, avec pas moins de trois choix de repêchage entrants et pas assez de places disponibles la saison prochaine pour les aligner, un échange n’est pas non plus hors de question.

