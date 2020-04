Celtics All-Star Kemba Walker nous appelle à nous enregistrer avec les mentorés

Au milieu d’une pandémie, il peut parfois sembler que notre monde se rétrécit – et à bien des égards, cela affecte la dynamique de l’éloignement physique.

Mais cela ne veut pas dire que nous devrions laisser nos relations sociales au bord du chemin – et si quoi que ce soit, c’est un excellent moment pour nous assurer qu’ils tiennent toujours bon avec un enregistrement.

Le meneur des étoiles des Boston Celtics, Kemba Walker, est connu depuis longtemps pour encadrer les autres, qu’ils aient besoin d’aide pour leurs devoirs ou un bon modèle, et a fait du mentorat une partie de sa vie normale.

Mais il craint également que ce type de relations ne soit affecté par ce que nous vivons tous – et que dans des moments comme ceux-ci, nous devons nous assurer que ces liens restent intacts et solides.

Dans une vidéo récente produite avec la NBA nous appelant à vérifier avec nos mentorés – formellement ou non – le produit UConn avait beaucoup à dire sur le sujet. “Le mentorat ne consiste pas seulement à partager ce que vous savez sur le jeu”, a commencé le natif du Bronx.

«Il s’agit également de partager ce qui se passe dans votre vie. J’essaie de toucher le plus possible mes mentorés et j’adore avoir de leurs nouvelles, surtout pendant cette période difficile. Nous avons tous des mentors dans nos vies, et nous en avons besoin – en particulier lorsque nous traversons l’adversité, comme c’est le cas actuellement. Si vous avez la chance d’avoir des gens qui vous admirent, cela peut vous avoir aidé, c’est le bon moment pour les contacter. “

“Alors, s’il vous plaît, faites-moi une faveur – tendez la main et vérifiez vos mentorés”, a conclu le quadruple All-Star.

