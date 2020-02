Celtics Down Blazers Trail Blazers 118-106

C’est le monde de Jayson Tatum, et nous y vivons juste.

Les Boston Celtics ont vaincu un Portland Trail Blazers sans Damian Lillard sans 118-116 derrière les 36 points de Tatum (y compris un record en carrière de huit à trois points) lors d’une absurde soirée de tirs de 8 sur 12 depuis l’extérieur de l’arc.

Le match était serré tôt, Portland menant la majeure partie du premier quart jusqu’à ce que le produit Duke donne à Boston une avance de 18-17 avec un trey avec un peu moins de 5 minutes à jouer.

Les Blazers resteraient proches pendant le deuxième quart malgré leur absence, en grande partie grâce aux efforts de l’attaquant Carmelo Anthony, qui avait huit de ses 14 points dans le cadre.

Boston est entré dans la pause avec une avance de 56-48, seulement pour voir Tatum aider à pousser la tête jusqu’à 19 points au dernier cadre.

Fait intéressant, le natif du Missouri n’est pas allé à la ligne des lancers francs, même une fois dans le concours.

Les Celtics gagneraient facilement contre les Trail Blazers entravés par les blessures, Jaylen Brown avec 24 points et 7 planches, et le garde de réserve Brad Wanamaker a contribué 13 points et 5 planches sur le banc.

Portland a été mené par le gardien de tir C.J. McCollum avec 28 points et 10 passes décisives, et le centre Hassan Whiteside a réussi un double-double avec 18 points et 19 rebonds.

L’attaquant Trevor Ariza a également ajouté 17 points et 8 planches.

Les Boston Celtics affronteront ensuite l’Utah Jazz à Salt Lake City le mercredi 26 février à 22h30 HE.

.