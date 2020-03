Celtics et la NBA restreindront l’accès aux vestiaires à la suite de COVID-19

La façon dont votre couverture Boston Celtics est assemblée est sur le point de changer.

La NBA a informé les 30 équipes qu’elle exigeait la suppression de l’accès aux vestiaires de toute personne non considérée comme le personnel essentiel de l’équipe, ce qui inclut toutes les formes de presse écrite et audiovisuelle.

Cette décision est une réponse à la menace croissante du nouveau coronavirus COVID-19, déclaré une pandémie mondiale plus tôt dans la journée par l’Organisation mondiale de la santé, et n’est qu’une des nombreuses mesures de ce type déjà prises ou prévues pour aider à contenir la propagation du virus .

La ligue considère que les directeurs généraux de l’équipe, le personnel d’entraîneurs et les autres membres du personnel de soutien et joueurs de basket-ball ainsi que le personnel des relations publiques de l’équipe sont essentiels, ce qui signifie que tout le monde sera interdit d’accès.

La NBA fournira à la place l’accès aux joueurs et autres membres du personnel essentiel dans une zone désignée avec six à huit pieds de différence séparant les médias de tous les employés et joueurs de l’équipe, rapporte le rédacteur en chef de ESPN, Adrian Wojnarowski.

La décision a été prise lors d’une conversation avec des officiels de la LNH et de la MLB, mais n’a jusqu’à présent pas empêché le public d’assister aux matchs.

Cette éventualité peut toujours être sur la table selon la façon dont les autorités locales et fédérales considèrent le risque pour le public, mais pour l’instant, les fans pourront toujours assister aux matchs en personne.

