Celtics et NBC Sports Boston continueront de diffuser la série «Classic Celtics»

Les Boston Celtics et NBA Sports Boston ont annoncé la poursuite de leur série «Classic Celtics», qui sont des rediffusions de jeux classiques avec des analystes et des personnalités contemporaines fournissant des commentaires play-by-play et des couleurs.

Préparés en réponse à l’absence de jeux NBA en direct provoqués par la pandémie de coronavirus, les Celtics et NBC ont diffusé une série de ces rediffusions, qui ont été un moyen populaire pour les Celtics et la communauté NBA au sens large de rester connectés pendant que nous attendons hors du danger.

Il y aura des thèmes impliqués, tels que les jeux de derrière, voler la victoire aux mâchoires de la défaite, le meilleur de Larry Bird et plus, et mettra en vedette des commentateurs invités comme Danny Ainge, Doc Rivers, Kendrick Perkins, Eddie House, Jerry Sichting et Gerald Henderson.

À partir du site Web de l’équipe, le calendrier sera le suivant:

GRANDES RÉCOMPENSES

Dimanche 19 avril (19h / HE)

Celtics vs Nets du 25 mai 2002

Les Celtics réalisent le plus grand retour au quatrième trimestre de l’histoire des éliminatoires de la NBA. Paul Pierce a marqué 19 de ses 28 points dans les 12 dernières minutes alors que Boston a surmonté un déficit de 21 points pour battre les Nets du New Jersey.

Dimanche 19 avril (21h / HE)

Celtics vs Lakers du 12 juin 2008

Les Celtics ont résisté de 24 points pour obtenir la victoire dans le quatrième match de la finale NBA 2008.

LE MEILLEUR DE LARRY BIRD

Lundi 20 avril (20h / HE)

Celtics vs Hawks du 12 mars 1985

Neuf jours seulement après que Kevin McHale ait établi un record de franchise avec 56 points, Larry Bird a marqué 60 points contre les Hawks pour battre ce record. Bird a marqué 32 de ses 60 points sur une période de 14 minutes en seconde période.

Mardi 21 avril (20h / HE)

Celtics vs Lakers du 8 juin 1984

Le «match de chaleur» entre les Celtics et les Lakers dans le cinquième match de la finale de la NBA de 1984. Le Boston Garden aurait été de 97 degrés pendant le match.

Mercredi 22 avril (20h / HE)

Celtics vs Hawks du 22 mai 1988

Larry Bird et Dominique Wilkins ont organisé l’un des plus grands duels de l’histoire de la NBA au coup par coup au 4e quart. Les Celtics gagneraient le match décisif de la série.

VICTOIRE DES MÂCHOIRES DE LA DÉFAITE

Dimanche 26 avril (19h / HE)

Celtics vs Lakers du 31 mai 1984

Gerald Henderson a volé la passe de James Worthy avec 13 secondes à jouer pour égaliser. Les Celtics ont gagné en prolongation et ont égalé la série à un match chacun.

Dimanche 26 avril (21h / HE)

Celtics vs Pistons du 26 mai 1987

Larry Bird a littéralement volé le match aux Pistons de Détroit lors du cinquième match de la finale de la Conférence de l’Est de 1987.

MEILLEUR DE 2008

Lundi 27 avril (20h / HE)

Celtics vs Wizards du 2 novembre 2007

Soirée d’ouverture de la saison régulière 2007-2008. Les Celtics remporteraient finalement leur 17e titre cette saison-là.

Mercredi 29 avril (20h / HE)

Celtics vs Cavaliers du 18 mai 2008

Paul Pierce contre LeBron James dans un épique match 7 du premier tour des éliminatoires de la NBA en 2008 entre les Celtics et les Cavaliers.

Vendredi 1er mai (20h / HE)

Celtics vs Lakers du 5 juin 2008

Match 1 des finales NBA 2008 entre les Celtics et les Lakers. Les Celtics gagneraient la série.

