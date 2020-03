Celtics Land Trio de perspectives intrigantes dans le dernier projet de simulation

Même avec le monde du sport au point mort, il y aura toujours un repêchage NBA à un moment donné dans un proche avenir. Le processus d’avant-projet est entouré d’incertitude car nous ne savons pas quand, ou si, il y aura une combinaison NBA, et nous ne savons pas non plus à quoi ressemblera le processus d’évaluation dans son ensemble.

Mais cela n’empêchera pas le monde du basket-ball d’essayer de prévoir comment le projet se déroulera, et aujourd’hui Bleacher Report a publié son dernier projet de simulation, dans lequel les Boston Celtics décrochaient un trio de perspectives intéressantes avec les choix 17, 26 et 30.

Bey a fleuri lors de sa deuxième saison à ‘Nova, menant l’équipe avec 16,1 points par match tout en ajoutant 4,7 rebonds et 2,4 passes décisives. Peut-être le plus impressionnant, Bey a connecté 45,1% de ses tirs au-delà de l’arc.

L’étudiant en deuxième année de Villanova se projette en tant que joueur qui peut entrer et frapper des tirs immédiatement, mais ce qui le rend vraiment fascinant, c’est sa polyvalence aux deux extrémités du terrain.

Avec seulement deux purs porteurs de balles sur la liste, les Wildcats se sont souvent tournés vers Bey pour s’acquitter des tâches de meneur de jeu, une tâche qu’il a assumée avec un confort impressionnant. Défensivement, Bey était souvent chargé de garder le meilleur joueur de l’adversaire, qu’il s’agisse d’un meneur ou d’un attaquant. Il a passé la saison à gérer des marqueurs électriques comme Myles Powell et Markus Howard et a généralement relevé le défi, peu importe qui était devant lui.

Le jeu de Bey a l’apparence d’un jeu qui se traduit facilement en NBA, et sa taille, sa polyvalence et sa capacité de tir présentent une tonne d’avantages.

Il y a toujours des questions concernant les perspectives internationales, et celles-ci pourraient être amplifiées cette année avec l’incertitude entourant le processus d’avant-projet.

Mais l’Argentin 6-7 a en moyenne 14,9 points, 3,6 passes décisives, 2,7 rebonds et 1,8 interceptions dans la LEB Silver League cette saison à seulement 19 ans. Les chiffres avancés sont encourageants, en particulier sa note offensive de 103,2 et sa note défensive de 90,2 et son pourcentage d’aide de 26,02.

Bien que ses chiffres ne vous impressionnent pas, il est considéré comme l’un des meilleurs espoirs internationaux de ce repêchage, en grande partie en raison de sa qualité de maniement du ballon pour un joueur de sa taille, de son mouvement astucieux, de sa vision d’élite et de ses passes.

Son pourcentage de 3 points laisse beaucoup à désirer, mais son tir de saut semble réalisable et semble indiquer le potentiel d’amélioration. À ce stade du projet, vous essayez de trouver quelqu’un qui peut devenir un contributeur solide, et il y a beaucoup de choses à aimer dans le jeu de Bolmaro.

Carey Jr. a connu une solide saison de première année à Duke après avoir rejoint les Blue Devils comme l’un des cinq meilleurs espoirs. Il a en moyenne 17,8 points et 8,8 rebonds tout en tirant à 57,7% du sol.

Sa force est son meilleur atout en ce moment, mais il a également une rapidité décente et un bon QI de basket-ball. Il a pris moins d’un 3 par match à Duke, mais a réussi 38,7% de ses tentatives et peut marquer de diverses manières.

Son conditionnement est un sujet de préoccupation et il n’est pas un athlète d’élite, mais au choix 30, il présente une bonne partie de l’avantage et sa capacité de rebond à elle seule pourrait faire de lui un joueur utile.

.