Celtics l’une des cinq équipes les plus touchées par la baisse des projections de plafond

Les Boston Celtics font partie de plusieurs équipes qui pourraient être les plus touchées par la nouvelle de la baisse prévue du plafond salarial et des taux d’imposition de luxe, selon Adrian Wojnarowski et Bobby Marks d’ESPN.

Cette baisse est due à l’incapacité de la NBA à respecter les prévisions de revenus dans le sillage du différend entre la Chine et le directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey.

Le plafond devrait atteindre 115 millions de dollars la saison prochaine, en baisse d’un million par rapport aux estimations précédentes. La taxe sur le luxe, estimée à 141 millions de dollars avant les derniers ajustements, tombera à 139 millions de dollars.

Les autres équipes qui devraient être touchées par le changement comprennent les Brooklyn Nets, les Golden State Warriors, les Houston Rockets et les Philadelphia 76ers. Boston se joint à ces équipes pour faire face à un montant supplémentaire de 6 à 8 millions de dollars en taxes de luxe potentielles la saison prochaine.

Les nouveaux chiffres ne devraient pas avoir d’incidence sur la planification à long terme des Celtics trop à long terme, mais pourraient réduire la capacité de l’équipe à améliorer quelque peu les marges au cours des prochaines saisons.

