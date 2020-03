Celtics travaille à obtenir une aide pandémique du personnel de TD Garden

Si vous n’avez pas vérifié toutes les choses de la NBA après que la ligue a suspendu ses activités à la suite des résultats positifs de Rudy Gobert pour le coronavirus, vous avez probablement remarqué une tendance qui se déroule parmi les gouverneurs et les joueurs de l’équipe.

Un certain nombre de propriétaires de franchise et de joueurs se sont avancés pour garantir les salaires du personnel de l’aréna et d’autres employés horaires affiliés à l’équipe, mais pas les Celtics de Boston.

Ce n’est pas parce qu’ils préfèrent ne pas le faire.

Les Celtics ne sont pas propriétaires de l’immeuble dans lequel ils appellent le tribunal principal – TD Garden appartient à la franchise sœur de la LNH, les Bruins de Boston.

Donc, trouver un moyen de rémunérer les employés qui ne sont pas techniquement les leurs, demande du travail, mais Gary Washburn du Boston Globe rapporte que les Celtics travaillent sur un plan pour que cela soit pris en charge.

Aucun mot pour savoir si cela implique l’organisation des Bruins, mais il faut penser que l’appel a au moins été lancé.

Connaissant l’histoire d’un fort engagement communautaire avec les deux organisations, il semble probable que ce soit plus une question de temps que de savoir si une sorte d’aide est mise à la disposition des travailleurs locaux qui rendent les jeux possibles pour les deux équipes.

Et avec l’impact des pratiques d’isolement social et des suspensions de jeux qui pèsent déjà lourdement sur l’économie locale, une telle aide sera grandement nécessaire.

.