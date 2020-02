Celtics vs. Lakers Cotes, pronostics et pronostics de paris: de l’argent piquant sur Over / Under

Crédit:

Crédit photo: Brian Babineau / NBAE via .. Sur la photo: Marcus Smart et LeBron James

23 févr.2020 12 h 53 EST

Celtics at Lakers Choix, cotes et pronostics de paris

Diffusion: Lakers -7

Plus / Moins: 222

Heure: 15 h 30 ET

TV: ABC

Chances à partir de 13 h ET le dimanche et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

La rivalité la plus légendaire de la NBA reprendra aujourd’hui pour un match d’après-midi. Lors de leur première réunion cette année, les Celtics ont facilement pris les choses en main, faisant exploser les Lakers à la maison.

L.A va-t-elle se venger d’une équipe de Boston sans Kemba Walker? Ou les Celtics continueront-ils à dominer en tant qu’outsider de la route? Décomposons-le.

Tendances de paris à connaître

Les Boston Celtics ont une fiche de 7-3 contre l’écart à leurs 10 derniers matchs et ils ont prospéré cette saison à cet endroit particulier. Ils ont 11-4 contre l’écart en tant qu’outsider et 16-10-1 contre l’écart sur la route.

Cela correspond également à leur performance historique sous Brad Stevens: en tant que chien, les Celtics de Stevens ont un ATS de 119-90-3 (56,9%), bon pour un retour sur investissement de 11,0%. En tant que chien de route, ils ont un 90-59-1 ridicule pour un retour sur investissement de 18,1%.

Lisez le reste de cet article GRATUITEMENT dans notre application

Ou les abonnés EDGE peuvent profiter de tous les articles à tout moment, n’importe où

Déjà membre EDGE?

Se connecter