Celtics vs Pacers Paris cotes, pronostics et pronostics: Indy va-t-il poursuivre sa séquence de matchs?

Boston Celtics vs. Indiana Pacers Cotes, pronostics et pronostics

Diffusion: Celtics -3

Plus / Moins: 214,5

Heure: 19 h ET

TV: NBA League Pass

Les Celtics de Boston, perdants de quatre de leurs cinq derniers matchs, se rendent en Indiana pour affronter les Pacers. Devrions-nous soutenir les Pacers comme un petit chien à la maison ou faire confiance aux Celtics pour arrêter le dérapage?

Aperçu des blessures

Les Pacers pourraient être un peu une surprise pour le fan occasionnel. Assis à 39-25, à seulement quatre matchs derrière les Celtics dans la colonne des défaites, les Pacers ont surmonté de nombreuses blessures sur la voie du succès.

En conséquence, ils ont l’une des formations les plus profondes de la NBA avec un bon nombre de joueurs à appeler lorsque leurs partants manquent de temps. Ce soir, les Pacers seront privés de Malcolm Brogdon, tandis que Doug McDermott (orteil) et Victor Oladipo (genou) sont répertoriés comme douteux. Les deux derniers matchs, Oladipo a joué avec son tag douteux avec cette même blessure.

En ce qui concerne les Celtics, ils seront à nouveau sans Jaylen Brown alors qu’il soignait une blessure aux ischio-jambiers. Sinon, les Celtics devraient être à pleine puissance alors qu’ils tentent d’égaliser la série de la saison après leur défaite de 122-117 contre les Pacers le 11 décembre.

Les Celtics arrêteront-ils le dérapage?

Les Pacers figuraient parmi les favoris de 1,5 point à domicile en décembre. Maintenant, ils sont répertoriés comme chiens de maison à 3 points avec seulement deux différences majeures entre hier et maintenant. Le premier est que Marcus Smart sera disponible pour jouer pour les Celtics au lieu de Jaylen Brown. Le deuxième est que Victor Oladipo devrait être disponible à la place de Malcolm Brogdon.

Alors pourquoi le changement? Regardons le match sur le terrain.

Les Pacers sont la pire équipe de la ligue à se rendre à la ligne des lancers francs, avec une moyenne de seulement 15,1 FT sur 19,1 tentatives. Mais la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, les Pacers ont effectué 36 lancers francs et en ont réalisé 30. C’est littéralement deux fois plus de points de lancers francs que la moyenne au cours de la saison. Je ne m’attends pas à une répétition de cela dans ce jeu, mais j’ai toujours mes réserves quant au soutien des Celtics.

Les Celtics n’ont pas de réponse pour Domantas Sabonis. Il est au milieu d’une formidable saison et devrait pouvoir dominer la zone avant des Celtics.

De l’autre côté, les Celtics ont désespérément besoin de Jayson Tatum pour intensifier pour gagner ce match. Au cours des deux derniers matchs, Tatum a chuté. Les défenses opposées l’attachent au pick-and-roll et le font travailler plus fort pour une belle apparence. Les Pacers ont la longueur et la profondeur pour changer et continuer à lui envoyer des jambes fraîches tout au long du match. Les Pacers peuvent rendre la vie difficile à Tatum; Je m’attends à ce que ce soit la différence dans celui-ci.

La ligne

L’une des histoires majeures de la saison a été à quel point les Celtics sont contre l’écart (37-23-3 ATS). Mais les Pacers ont également excellé tranquillement à cet endroit: ils ont une fiche de 5-3 contre l’écart et sont droits lorsqu’ils sont répertoriés comme un chien de 4,5 points ou moins.

Au moment d’écrire ces lignes, les Celtics détiennent 78% des billets répartis pour un énorme 96% de l’argent. Cependant, les Celtics ont 77% des billets de ligne monétaire pour seulement 66% de l’argent. Sur la base de la tendance des Pacers à couvrir en tant que chiens courts et à gagner carrément, cela pourrait être quelque chose de très important.

Les Celtics ont du mal à trouver un groove ces derniers temps, et même si je fais confiance à Brad Stevens pour redresser le navire à temps pour les éliminatoires, je ne pense pas que le temps soit maintenant. Cette équipe Pacers est trop chaude et cette ligne est trop nette.

Le PICK: Lean Pacers ML, mais seulement si Oladipo joue

